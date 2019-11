Main Capital Partners wordt de nieuwe eigenaar van Quadrant Automatisering BV, de onderneming achter King Business Software. Main is al eigenaar van MUIS Software en ctrl.

De krachten van MUIS Software, King Business Software en ctrl worden gebundeld om een leidende speler te vormen op het gebied van boekhoudsoftware, Enterprise Resource Planning (“ERP”)- en Warehouse Management Software (“WMS”) in de Benelux.

De combinatie tussen MUIS Software en King Business Software levert een uitgebreid productportfolio op voor accountants, administratiekantoren, groothandel en MKB-bedrijven, zo valt te lezen in het persbericht. Het bedrijf ctrl is leverancier van accountancy portals en is eerder in 2019 door Main aangekocht. Samen vormen zij een organisatie met meer dan 120 werknemers en bedienen zij meer dan 25.000 klanten, met als gezamenlijk doel de automatisering, innovatie en optimalisering van bedrijfsprocessen en digitale samenwerking verder uit te bouwen.

King Business Software

Met een 38-jarige historie is King Business Software één van de eerste boekhoud/ERP-leveranciers in Nederland en een gevestigde naam. King Business Software heeft een uitgebreid productportfolio opgebouwd wat onder meer boekhouden, facturatie, ERP, Customer Relationship Management (CRM), WMS, voorraadmanagement en projectadministratie omvat. Het bedrijf bedient klanten in verschillende sectoren in Nederland en heeft klanten als Bax Music Shop, Hogebrug accountants en Attitude Holland.

Derde overname Main Capital

Main Capital heeft in 2017 in MUIS Software geïnvesteerd en begin 2019 in ctrl. Daardoor is de overname van King Business Software de derde acquisitie van Main Capital in het (financieel) administratieve software domein. Door beide bedrijven te fuseren hoopt Main Capital een leidende en toonaangevende software vendor in de accountancy en MKB-markt te worden en een innovatief alternatief voor de grote gevestigde softwareleveranciers. Charly Zwemstra, managing Partner Main Capital: ‘Main Capital heeft de boekhoud/ERP-markt als een belangrijke strategische markt geïdentificeerd, waar we onze positie versterken met de overname van King Business Software. De overname past perfect in onze strategie om grotere softwaregroepen te bouwen die toegevoegde waarde aan hun klanten leveren. De aanpalende en complementaire producten van King Business Software, MUIS Software en ctrl zullen direct synergiemogelijkheden opleveren en de groep verder versterken wat resulteert in een leidende boekhoud/ERP-software leverancier in de Benelux.’