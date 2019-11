Gaat Koolmees zzp-plannen aanpassen?

Nieuwe voorstellen voor zzp-wetgeving stuiten op veel kritiek. Werkgevers en werknemers raden minister Koolmees van Sociale Zaken zelfs aan een deel van zijn plannen niet in te dienen. Naar verwachting geeft hij vrijdag duidelijkheid in de Kamer.

Actueel debat

Op donderdag 28 november is in de Tweede Kamer over de begroting van Sociale Zaken gesproken. Vrijdag zal minister Koolmees onder meer antwoord geven op vragen over zijn voorstellen met betrekking tot de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring.

Stichting van de Arbeid

Die voorstellen roepen veel vragen op, onder meer in de Eerste Kamer. De Stichting van de Arbeid, een adviesorgaan voor de regering van werkgevers en vakbonden, vreest fikse administratieve lasten en voorziet grote problemen met de naleving, controle en handhaving. De oorspronkelijke doelstelling van Koolmees, namelijk meer helderheid voor werkgevers en zelfstandigen, is volgens de Stichting juist verder uit beeld geraakt.

16 euro per uur

Pijnpunt is onder meer het minimumtarief van 16 euro per uur. De Stichting betwijfelt of de opdrachtnemer de juiste kennis en vaardigheden heeft om uit te rekenen of dat minimumtarief behaald wordt. Als er iets fout gaat, kan dat tot een boete leiden. FNV vindt een minimumtarief van 16 euro ‘verwerpelijk’ en een teken van ‘schijnzelfstandigheid’. Veel ZZP’ers vrezen dat dit minimumbedrag juist het maximum zal worden. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (Tilburg) acht de kans op een ‘race to the bottom’ inderdaad reëel.

Nieuwe type werknemer

De zelfstandigenverklaring creëert een uitzonderingspositie voor zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen. Hiermee wordt volgens de Stichting een nieuw type werknemer geïntroduceerd. Een zelfstandige die meer dan 75 euro per uur verdient, kan door middel van zo’n verklaring afstand doen van sociale rechten, zoals pensioenopbouw. Omdat de voorwaarden makkelijk te omzeilen zijn, vreest de Stichting van de Arbeid dat deze regeling misbruikt gaat worden. Ook kan het hele stelsel van sociale zekerheid onder druk komen als deze groep niet meer bijdraagt, schrijft de Stichting.

Webmodule te complex

Voor de beoordeling van de arbeidsrelatie wordt nog altijd gewerkt aan een webmodule. Hiermee kunnen bedrijven een opdrachtgeversverklaring krijgen. Die moet hen vrijwaren van naheffingen door de Belastingdienst. Daarvoor zijn nu modelcontracten uit de Wet DBA. Die worden onwerkbaar gevonden. Maar ook de vervangende webmodule, waarvan deze week een tweede testversie online kwam, is nog steeds erg complex. Dat vindt ZiPconomy, een onafhankelijk kennisplatform voor de inhuurmarkt