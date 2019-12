Financieel vlogster Marjan Heemskerk: ‘Accountancy betaalt niet zo goed als iedereen denkt’

RA Marjan Heemskerk uit het Brabantse Son blogt en vlogt over geld. Zelf had ze het in het begin van haar carrière als accountant financieel moeilijk, vertelt ze aan het Eindhovens Dagblad. Inmiddels legt ze financiële zaken voor ondernemers in begrijpelijke taal uit. ‘Het is geen hogere wiskunde.’

Heemskerk werkte eerder bij PwC, BDO en WVDB. Ze woont nu in een vrijstaande nieuwbouwwoning, met rode Mini voor de deur. Maar enkele jaren terug nam ze nog theezakjes mee van kantoor om thuis wat anders te kunnen drinken dan water. Volgens haar leven veel mensen in Nederland in een gouden kooi: ‘Voor de buitenwereld is alles op orde. Groot huis, mooie leaseauto voor de deur, maar door hun studieschuld en fikse hypotheek kunnen ze niet dat andere doen, dat ze eigenlijk liever zouden willen doen. Maar dat zie je niet. Ik denk dat er veel mensen zijn die niet durven erkennen dat ze hun financiën eigenlijk niet zo goed op orde hebben. Dat is wel een taboe.’

Elke middag uit lunchen

Zelf had ze op haar 22e als enige van haar vriendinnen een laptop, leasebak en een telefoon van de zaak. ‘Zij dachten ‘die heeft het goed voor elkaar’, maar accountancy is niet zo’n goede betaler als iedereen denkt. Als je de hele dag miljoenen van anderen voorbij ziet komen, kijk je op een gegeven moment anders naar geld. Ik was 22 jaar, student-af en in mijn eerste baan. Voor je gevoel komt er dan veel geld binnen, maar als je elke middag uit lunchen gaat, telt het rap op. Ik had totaal niet in de gaten wat er op mijn rekening in maar vooral uit ging.’

Accountancy is geen hogere wiskunde

Ze ging in Excel tot in detail bijhouden wat ze uitgaf. ‘Je hoeft afhankelijk van je situatie niet per se alles te laten. Maar je kunt niet én op het terras zitten én roken én uit eten gaan. Je moet kiezen en het moet duidelijk zijn. Daarom ben ik gek op cijfers, cijfers liegen niet.’ Heemskerk ging in haar vrije tijd via blogs haar ervaring en kennis delen om anderen op weg te helpen. ‘Na drie maanden kon ik het tot mijn verbazing niet meer naast mijn reguliere werk doen. Bedrijven uit de financiële sector zagen dat ik een doelgroep aansprak via mijn blogs en vlogs op YouTube die zij lastig konden bereiken. Waaronder ook veel ondernemers. Ik merkte dat er een groot gat is tussen wat accountants weten en wat zij denken dat een ondernemer weet. Ik vind dat je al die lastige financiële termen niet zo moeilijk hoeft uit te leggen. Het is geen hogere wiskunde.’ Inmiddels is er ook een boek: The happy financial. Dat geeft vijf stappen waarmee je je financiële doel kunt bereiken.

