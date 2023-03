Financiële gezondheid Nederlanders gaat achteruit

Volgens Deloitte is de meerderheid van de Nederlandse huishoudens op z’n minst ‘financieel kwetsbaar’. Bijna een op de drie is zelfs financieel ongezond, zo concludeert Deloitte na onderzoek in samenwerking met Nibud en Universiteit Leiden.

De financiële gezondheid in ons land is daarmee vorig jaar – het jaar van forse inflatie – achteruit gegaan ten opzichte van 2021. Toen konden de Nederlandse huishoudens nog netjes worden verdeeld in vier gelijke blokken van financieel gezond, toereikend, kwetsbaar en ongezond. Afgelopen jaar waren de financieel kwetsbare en de financieel ongezonde huishoudens de grootste groepen met elk 30 procent. Nog iets meer dan een op de vijf gezinnen is financieel gezond (21 procent tegen 27 procent een jaar eerder) en 19 procent van de huishoudens krijgt het predikaat ‘financieel toereikend’.

Balans verstoord

Deloitte vroeg 5.000 Nederlandse huishoudens naar hun situatie, gedrag, houding en gevoelens ten aanzien van inkomen, uitgaven, sparen, lenen en planning. Maar wanneer is iemand financieel gezond? ‘Daar is sprake van als men in staat is, en het gevoel van controle heeft, om op een comfortabele manier aan alle huidige en lopende financiële verplichtingen te voldoen en de financiële zekerheid op te bouwen om levensdoelen na te streven’, aldus Wendy Brink-den Nieuwenboer, director Risk Advisory bij Deloitte. ‘Bij financiële gezondheid gaat het erom dat de domeinen inkomen, uitgaven, sparen, lenen en planning met elkaar in balans zijn. Door de economische ontwikkelingen in 2022 is deze balans bij een deel van de Nederlandse huishoudens (verder) verstoord geraakt.’

Kwart twijfelt aan betaalbaarheid vakantie

Dat uit zich vooral in de grotere onzekerheid over de haalbaarheid van grotere uitgaven, zoals vakantie of onderhoud aan de woning: een op de vier weet niet of dat betaalbaar is, tegen een op de zes in 2021. Verder zegt maar 22 procent zekerheid te hebben dat de hypotheek op tijd wordt afgelost. Dat is de helft minder dan in 2021. Daarnaast heeft 18 procent moeite met het betalen van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud, de helft meer dan in 2021. Nog iets meer dan de helft (54 procent) kan zonder problemen alle rekeningen betalen.

Jongeren passen gedrag niet aan

Volgens de onderzoekers zitten vooral 25-minners in de knel: in die groep is 45 procent financieel ongezond. In de groep daarboven, tot 34-jarigen, is 38 procent financieel ongezond. Hoewel de jongsten zeggen veel last te hebben van de prijsstijgingen, is in deze groep het gedrag daar het minst op aangepast. Daarnaast blijkt er nog steeds een kloof te bestaan tussen mannen en vrouwen: twee op de drie vrouwen zijn financieel kwetsbaar of ongezond, tegen 55 procent van de mannen.

Verder blijken Nederlanders hun eigen financiële kennis te overschatten. ‘Hierdoor bestaat de kans dat zij minder actief om hulp vragen of actief op zoek gaan naar meer en/of duidelijkere informatie. Dit omdat zij ervan uitgaan het wel te begrijpen of het niet van belang achten voor hun financiële gezondheid.’