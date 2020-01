Op een gezond – en af en toe iets meer analoog – 2020!

Na ruim twee weken vakantie opende ik vanmorgen voor het eerst mijn laptop weer. Pas op het moment dat ik er niet in slaagde om in te loggen met mijn pincode, besefte ik dat het lang geleden was.

Normaal gesproken voer ik hem zonder nadenken in, en kan ik direct aan de slag. Dit keer vergde het een aantal keren proberen en flink wat nadenken voordat ik zover was. Na twee weken weinig digitale afleiding en het positieve effect daarvan, mag 2020 voor mij af en toe wel iets meer analoog zijn.

Elk jaar zie ik de periode rond kerst en oud & nieuw als perfect moment om wat achterstallige klusjes te doen en administratieve zaken weg te werken. Erg productief zijn die dagen vaak niet en ik had dit jaar nog maar weinig vakantiedagen opgenomen. Redenen genoeg om voor het eerst sinds mijn studententijd deze weken vrij te nemen. Gedurende de afgelopen twee weken heb ik heel bewust afstand genomen van mijn laptop en andere devices. Zo ben ik gaan hardlopen op gevoel in plaats van op wat mijn sporthorloge mij vertelde. Ook heb ik mijn telefoon op stil gezet en alleen gekeken naar de berichten en meldingen als het mij uitkwam. Tv en Netflix heb ik tot een minimum beperkt.

Aandacht

Volgens Aristoteles groeit alles wat je aandacht geeft. Een mooie bewering, die Triodos Bank en Ikea ook recent hebben gebruikt in hun marketingcampagnes. Ook ondernemers willen aandacht – van hun accountant – om te kunnen groeien, las ik de afgelopen jaren in verschillende publicaties van onder andere de NBA, Financieel Management en kantoren uit de branche zelf. De afgelopen twee weken waren voor mij de uitgelezen kans om in de praktijk te testen wat het effect is van meer aandacht geven.

Doordat ik minder afleiding had van mijn devices, kon ik meer aandacht schenken aan mijn kinderen, vriendin, familie, vrienden en mezelf. Zo heb ik spoorbanen, boerderijen en huizen gebouwd van Duplo met mijn zoontje en hebben we samen hele verhalen verzonnen. Ik heb boodschappen gedaan in de winkel van mijn dochter, waar ik overigens steevast meer geld terugkrijg dan dat ik uitgeef; ze kan dus nog wel wat leren qua ondernemerschap. En we hebben gezwommen met het hele gezin.

Of mijn kinderen direct zijn gegroeid, durf ik niet te zeggen, maar de aantallen knuffels en “papa, ik vind jou lief” zijn wel degelijk gegroeid. Daarnaast heb ik fijne gesprekken gehad tijdens de kerstdiners met familie en schoonfamilie. Ook heeft de schoonfamilie een kant van mij gezien tijdens Pictionary, die minder fraai is. Verliezen blijft lastig voor mij, maar dankzij de gesprekken en spelletjes hebben we elkaar (nog) beter leren kennen.

Meer begrip

Aandacht is ook belangrijk binnen mijn vriendengroep. Ondanks het feit dat we elkaar via de ‘vrienden-app’ op de hoogte houden van alle perikelen, is het door de volle agenda’s lastig om echt bij te praten. Doordat iedereen in de afgelopen periode in Nederland was, hebben we dat tijdens een nieuwjaarsborrel weer eens goed ingehaald. Iedereen loopt tegen zijn eigen dingen aan, waardoor er minder ruimte en tijd is voor vrienden. Door dit openlijk met elkaar te bespreken, ontstond er meer begrip, waardoor de vriendschap zich zelfs heeft verdiept.

Stoppen met digitaliseren?

In de afgelopen periode heb ik mijn ‘digitale tijd’ tot een minimum beperkt om meer aandacht te schenken aan mijn geliefden. Dat kon ik optimaal doen, door gebruik te maken van digitalisering. Zo kon ik dankzij de datumprikker razendsnel de nieuwjaarsborrel met vrienden organiseren en hadden we een geweldige avond. Door een melding van Outlook werd ik herinnerd aan een verjaardag en kon ik daar aandacht aan schenken. Via WhatsApp kreeg ik van mijn zussen foto’s doorgestuurd van hun kerstdiners en vierden we het toch een beetje samen. De SchoolApp van mijn dochter zorgde er gelukkig voor dat ik haar vanmorgen niet zonder zwemspullen naar school bracht en bij het afscheid kreeg ik van haar dan ook een dikke knuffel!

Breder perspectief

Het is geenszins mijn bedoeling om aan te zetten tot stoppen met digitaliseren. Het is volgens mij wél belangrijk om digitalisering in een breder perspectief te plaatsen. Vraag jezelf af waarvoor je digitalisering wilt inzetten en wat je wilt bereiken. Bijvoorbeeld om meer aandacht te kunnen geven aan je klanten, je medewerkers of aan je interne organisatie. Hierdoor wordt digitalisering geen doel op zich, maar een middel om je doelen te bereiken. Als jouw doel helder is, kun je veel gerichtere stappen zetten. Dan is digitalisering niet iets engs, maar iets dat je ondersteunt om te groeien als kantoor.

Voor iedereen een gezond – en af en toe iets meer analoog – 2020!

Mark ter Steege is IT-adviseur Fiscount ICT-Service