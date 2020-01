Aantal zelfstandigen in accountancy en administratie groeit naar 19.500

Het aantal zelfstandigen is tussen 2007 en 2018 met een kwart gegroeid tot 1,3 miljoen, heeft het CBS becijferd. De zakelijke dienstverlening kent het hoogste groeicijfer; inmiddels werkten er eind 2017 zo’n 19.500 zelfstandigen in de CBS-categorie Accountancy en administratie.

In deze categorie vallen naast accountantskantoren ook belastingadvies-, boekhoud- en administratiekantoren. Vergeleken met eind 2016 is er overigens sprake van een daling: toen ging het nog om 19.700 zelfstandigen. Inmiddels heeft het CBS ook cijfers voor eind 2018 paraat: die wijzen op een groei naar 20.400 zelfstandigen in accountancy en administratie. Het cijfer heeft niet louter betrekking op daadwerkelijk als zelfstandige opererende ondernemers. Hierin zijn bijvoorbeeld ook partners van grote kantoren opgenomen die via een BV als DGA aan het kantoor zijn verbonden.

Koppositie zakelijke dienstverlening

Het aantal zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening is in 2018 toegenomen tot 196.000. Daar is de groei met 78.000 het grootst. In de zorg is de groei 55.000, bijna evenveel als in de bouw (+56.000). In de landbouw, bosbouw en visserij daalde het aantal zelfstandigen met 4.000. Tezamen met de handel zorgen deze bedrijfstakken voor 48% van het aantal zelfstandigen. Dat was in 2007 nog 42%.

De specialistische zakelijke dienstverlening (waaronder accountancy) telde in 2007 nog zo’n 118.200 zelfstandigen. Dat was meer dan in de bouw (101.200) en de zorg (73.700), maar minder dan in de handel (161.600). Elf jaar later zijn de zakelijk dienstverleners de grootste groep zelfstandigen, voor de handel (169.000) en de bouw (157.000). De zakelijke dienstverlening is inmiddels in 150 gemeenten de meestvoorkomende bedrijfstak onder zelfstandigen. Daarmee is de handel (in 2007 goed voor de topnotering in 203 gemeenten) afgelost als populairste ZZP-bedrijfstak. Nu is in 90 gemeenten de handel nog nummer 1.

Apothekers verdienen het meest

Zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening hebben een mediaan inkomen van € 45.000 (cijfers gebaseerd op 2017). Het hoogste inkomen vinden we terug bij de financiële dienstverlening (€ 62.000). De handel (€ 30.000) en zorg (€ 31.000) tellen het laagste inkomen. Maar in de handel zien we wel de meest verdienende beroepsgroep terug: zelfstandige apothekers. Die strijken per jaar een (mediaan) inkomen op van € 80.800. Zelfstandigen in de accountancy moeten het met een stuk minder doen: het mediane inkomen in deze branche ligt op € 42.900. Werknemers hadden in 2017 een doorsnee inkomen van € 35.200.

Het aantal registeraccountantskantoren is volgens het CBS eind vorig jaar uitgekomen op 1.770, waarvan het overgrote deel (1.345) eenpitter is. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de teller op 1.810 stond. Het aantal AA-kantoren stond op 4.230 (2.965 met 1 werkzaam persoon). Daar is wel een toename: eind 2018 waren er nog 4.070.

Bron: CBS