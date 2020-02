PERSONALIA: Liesbeth Mol Chief Quality Officer Deloitte Nederland

Tijdens de Algemene vergadering van Deloitte op vrijdag 24 januari 2020 is Liesbeth Mol benoemd tot Chief Quality Officer en lid van de Raad van Bestuur van Deloitte Nederland per 1 februari 2020. De benoeming volgt op voordracht van de Raad van Commissarissen.

Liesbeth Mol volgt hiermee Engelhardt Robbe op, die deze rol sinds juni 2016 heeft vervuld en per 1 juni 2020 met pensioen zal gaan. Met de benoeming van Liesbeth is het Bestuur van Deloitte Nederland compleet. Hans Honig werd CEO per 1 juni 2019 en Oscar Snijders is COO van Deloitte Nederland sinds 1 oktober 2019.

Hans Honig, CEO Deloitte Nederland: “We zijn verheugd dat Liesbeth Mol als nieuwe CQO in onze Raad van Bestuur is benoemd. Met haar jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteits- en ethische vraagstukken in combinatie met haar kennis op het gebied van risico- en reputatiemanagement, is zij de perfecte CQO in onze Raad van Bestuur. Samen met Oscar Snijders, die onze Raad van Bestuur sinds oktober jongstleden versterkt heeft als COO, richten we ons op verdere investeringen in kwaliteit, innovatie en in een meer inclusieve, diverse organisatie. Onze ambitie is om zo onze impact op ons talent, onze klanten en de maatschappij verder te vergroten.”

Liesbeth Mol is sinds 1996 werkzaam in de Tax en Legal praktijk en partner bij Deloitte sinds 2005. Daarnaast was Liesbeth de Risk & Reputation leader, de Ethics Leader, lid van de Audit, Quality & Risk Meeting, en voorzitter van de klachtencommissie. Liesbeth bekleedt naast haar CQO functie ook de functies van Ethics leader voor onze Europese organisatie (NSE) en is zij lid van de NSE Board.

Oscar Snijders was voor zijn benoeming tot COO per 1 oktober 2019 Managing Partner voor Deloitte Financial Advisory, onze toonaangevende M&A en Forensic praktijk. Oscar heeft een track record in het leiden van complexe Restructuring projecten en heeft meer dan 30 jaar ervaring als adviseur en CFO.