Sanderink (Centric) bijt in het stof in conflict met EY

De jaarrekening 2018 van ict- bedrijf Centric wordt toch niet gecorrigeerd. De mededeling over herziening van de jaarcijfers is woensdag van de website verwijderd.

11 miljoen verlies

Begin februari vroeg de Twentse miljonair Gerard Sanderink accountant EY de al gedeponeerde jaarrekening over 2018 van zijn softwarebedrijf Centric te corrigeren en opnieuw in te dienen vanwege grote afwijkingen. Er zou dat jaar geen 18 miljoen euro winst zijn gemaakt maar 11 miljoen euro verlies. Volgens een e-mail aan EY, gestuurd vanaf het mailadres van Sanderink en in handen van het Financieele Dagblad, is ‘het resultaat van 2018 ten onrechte veel te hoog’. De bonussen aan het vorige bestuur hadden daarom niet uitgekeerd mogen worden. ‘De voormalige directie en jullie [EY] hebben deze aspecten onvoldoende onder ogen gezien.’

Aanvaring met EY

Het leidde tot een stevige aanvaring met de huisaccountant, die onmiddellijk alle werkzaamheden voor Centric neerlegde. Na een rechtszaak in februari krabbelde het softwarebedrijf al terug met een mededeling op de website: ‘Onlangs is in de media ten onrechte het beeld ontstaan dat Centric verlies zou hebben geleden in 2018. Centric heeft geconstateerd dat bepaalde noodzakelijke investeringen niet in de jaarrekening van 2018 zijn opgenomen. Om dit te corrigeren, is er overleg geweest met onze accountant. Ondanks de correctie zal de winst over 2018 uitkomen op ongeveer 14 miljoen euro (non-audited) en voor 2019 verwachten wij een winst van ongeveer 10 miljoen euro (non-audited). Op dit moment stelt Centric met de accountant de jaarrekening over 2019 samen.’

Tekst verwijderd

Maar met deze tekst ging EY niet akkoord. Uit de tekst op de website zou immers blijken dat er nog steeds correcties nodig waren op de jaarrekening. En die cijfers waren al goedgekeurd en ingeleverd bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. De jaarrekening corrigeren zou grote juridische complicaties opleveren. Het accountantskantoor schortte alle werkzaamheden op tot de tekst van de site was gehaald. Dat is woensdag dus gebeurd. Tegenover dagblad Tubantia wilde accountantskantoor Ernst & Young geen commentaar geven.

Beschuldigingen

Eind 2019 werd Sanderink geïnterviewd door het Financieele Dagblad. De ondernemer was ontevreden met de tekst en zette vlak voor kerst zijn eigen, ‘gecorrigeerde’ versie op de website van Centric. Hierin beschuldigde hij zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. Deze beschuldigingen mag hij van de rechter niet meer uiten op straffe van stevige dwangsommen. De advocaat van Van Egten eiste onlangs vanwege die publicatie opnieuw enkele tonnen. Naar verwachting volgen daarover weer procedures, maar Centric heeft ook deze gewraakte tekst inmiddels van de website verwijderd.

Problemen

Centric verzorgt het computersystemen voor 80 procent van de Nederlandse gemeenten, voor de Sociale Verzekeringsbank en voor ziekenhuizen en pensioenfondsen. Die zullen niet blij zijn met de aanhoudende stroom negatieve berichten over Centric in de media. Het rommelt bij het ICT-bedrijf. De afgelopen maanden vertrokken diverse hoge functionarissen bij de Twentse onderneming.

Bron: Tubantia.