AFM beboet Esperite voor uitblijven jaarrekening

De AFM heeft biotechbedrijf Esperite een bestuurlijke boete opgelegd van € 312.500 omdat de jaarrekeningen over 2017 en 2018 nog niet of niet tijdig zijn gepubliceerd. Het bedrijf zoekt al enige tijd naar een accountant.

De jaarcijfers over 2017 zijn pas zeven maanden na de deadline van 30 april 2018 gepubliceerd; de halfjaarcijfers over 2018 waren negen maanden te laat. Op de jaarrekening over 2018 is het nog altijd wachten. ‘Beleggers kunnen zich hierdoor geen oordeel vormen over de financiële positie en prestaties van Esperite.’ De boete is opgelegd voor de periode tot 16 september 2019, de datum dat de toezichthouder een onderzoeksrapport afrondde. De AFM kan voor het te laat aanleveren van jaarcijfers een basisbedrag van € 5 miljoen als boete opleggen. ‘Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst van de overtredingen en de mate van verwijtbaarheid, waardoor het basisbedrag is verhoogd met 25%. Op basis van een zeer beperkte draagkracht is – conform beleid van de AFM – de boete vervolgens verlaagd tot € 312.500.’

Faillissement

De toezichthouder wilde de boete al eerder opleggen, maar zag daarvan af nadat Esperite op 8 oktober vorig jaar failliet werd verklaard. Eind oktober werd de procedure opnieuw gestart toen bleek dat het faillissement na verzet was vernietigd. Het bedrijf had in 2017 al een waarschuwing gekregen omdat de jaarcijfers over 2016 eind mei waren gepubliceerd, ruim 3 weken na de deadline. Vorig jaar kreeg topman Frederic Amar een last onder dwangsom van € 50.000 opgelegd omdat hij zich niet hield aan de informatieplicht over zijn eigen aandelen.

OOB-accountants schaars

EY was de controlerend accountant, maar werd in 2018 ingeruild voor Accon avm. Technische problemen en later vakantie van de controlerend accountant stonden volgens Esperite tijdige publicatie in 2018 in de weg. De goedkeuring kwam uiteindelijk pas in november. Een jaar later zorgde het vertrek van Accon avm, dat de OOB-vergunning inleverde, voor vertraging. Afgelopen week liet het beursgenoteerde biotechbedrijf weten dat het geen accountant kan vinden.

Twee jaar terug zat ook het kleinere beursfonds Lavide in de knel: controlerend accountant Grant Thornton kon wegens capaciteitsproblemen de jaarrekening over 2017 niet tijdig leveren. Een vervanger kon niet worden gevonden. De NBA geeft aan dat meer fondsen op zoek zijn naar een accountant. Dat zou deels te maken hebben met het inleveren van de OOB-vergunning door partijen als Grant Thornton en Accon avm.