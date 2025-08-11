Audit Only: niet betrokken bij boete KC Audit

KC Audit, het kantoor dat eind juli een AFM-boete kreeg voor het uitvoeren van wettelijke controles zonder vergunning, had ten tijde van de overtredingen geen samenwerking met Stichting Audit Only, laat die laatste weten.

De AFM gaf KC Audit een boete van een kwart miljoen omdat het kantoor volgens de toezichthouder bij de buitenwereld de indruk wekte dat het wel wettelijke controles mocht verrichten. “Ondernemingen die hun jaarrekeningen lieten controleren en gebruikers van die jaarrekeningen zijn op het verkeerde been gezet.” De AFM baseerde de boete op het onderzoek van 32 wettelijke controleopdrachten, waarbij KC Audit telkens zonder vergunning de opdracht vervulde.

Geen onderdeel van het onderzoek

De toezichthouder stelt dat KC Audit naar de buitenwereld uitdroeg dat zij wettelijke controles mocht verrichten door een samenwerking met een vergunninghouder. Die vergunninghouder is Audit Only, zo staat op de website van KC Audit. Alleen is de samenwerking nog van recente datum; Audit Only zelf was niet betrokken bij de onderzochte controlers, zo laat het kantoor weten: “Het bestuur van Stichting Audit Only heeft kennisgenomen van de bestuurlijke boete van € 250.000 die de AFM op 30 april 2025 heeft opgelegd aan KC Audit & Assurance Services wegens het verrichten van wettelijke controles zonder een daartoe vereiste Wta-vergunning in de periode van 22 februari 2023 tot en met 12 februari 2024. KC Audit is sinds 1 april 2025 als deelnemer aangesloten bij Stichting Audit Only. De in het boetebesluit benoemde overtredingen hebben plaatsgevonden vóór de toetreding van KC Audit tot de stichting. Stichting Audit Only was en is op geen enkele wijze betrokken bij de betreffende activiteiten, maakt geen onderdeel uit van het onderzoek en is evenmin onderwerp van het handhavingsbesluit van de AFM.” Audit Only heeft 16 deelnemende kantoren en is in 2009 opgericht door twaalf kantoren.

KC Audit wil zo nodig naar de rechter om de boete aan te vechten omdat die juridische grondslag mist: “Wij hebben onze wettelijke controles altijd uitgevoerd in samenwerking met een accountantsorganisatie met een geldige Wta-vergunning.” Volgens de AFM speelde de bij de controles betrokken RA een dubbelrol omdat hij voor beide organisaties werkte.