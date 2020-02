Accountants Hong Kong kunnen niet controleren door corona

Door de uitbraak van corono hebben accountants in Hong Kong grote moeite hun werk te doen. Ondertussen stevent de stad af op een recordaantal faillissementen.

Reisbeperkingen

De reisbeperkingen die als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Hong Kong zijn opgelegd, maken het voor accountants lastig controles uit te voeren en bezoeken af te leggen. Ook is het voor de accountants onmogelijk om voor de gebruikelijke datum van 31 maart de jaarverslagen van de beursgenoteerde bedrijven gereed te hebben. Dit betreft zowel bedrijven uit Hong Kong als ondernemingen van het vasteland.

‘Doodsteek’

De deadline is opgeschoven naar 30 april. Na spoedberaad met de beurs van Hong Kong hebben ondernemingen toestemming gekregen om cijfers te publiceren waar geen handtekening van een externe accountant onder staat. Ondertussen stevent Hong Kong af op een recordaantal faillissementen. In 2019 gingen al meer bedrijven op de fles als gevolg van de handelsoorlog met de VS. Daarnaast is de stad al sinds maart 2019 het toneel van ongekend felle demonstraties. Het coronavirus zal voor veel bedrijven de financiële doodsteek betekenen, waarschuwt het HKICPA, de accountantsorganisatie van Hong Kong.

Snelle verspreiding

Het coronavirus heeft zich vrijdag verder verspreid over de wereld. In 47 landen zijn tot nu toe besmettingen geconstateerd, waaronder donderdag voor het eerst ook in Nederland. Het slachtoffer zou een 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand zijn. Hij liep de besmetting waarschijnlijk op in Lombardije. Italië is zwaar getroffen, met 655 zieken en zeventien doden.

Beurzen omlaag

De onzekerheid rond het coronavirus hield de Aziatische beurzen ook vrijdag in haar greep. De Japanse Nikkei-index in Tokio sloot 3,7% lager. Op Wall Street daalden de S&P 500-index en de Dow Jones Industrial Average donderdag met ruim 4%. Ook de Europese beurzen openden lager: De AEX raakte in de eerste handelsminuten 3,75% kwijt.