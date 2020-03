Een administratiekantoor met eigen programmeurs in dienst die koppelingen maken tussen branchepakketten, payment providers en de slimme boekhoudsoftware van Yuki. Dat is Counta. We stelden vijf vragen aan manager Luuk Vaessen over deze vooruitstrevende organisatie en hun manier van werken.

Kun je wat over jezelf vertellen?

‘Ik ben in Middelburg opgegroeid en vervolgens in Tilburg gaan studeren. Eigenlijk kon ik maar twee dingen, economie en rekenen. Dus koos ik voor de studie bedrijfseconomie. Na mijn studie ben ik bij een Big Four organisatie gaan werken. Ik vond de cijfertjes, de collega’s en de accountancy leuk, maar je moet daar wel een beetje een blauwe persoonlijkheid voor hebben. En die heb ik dus niet. Onderweg in de auto kwam ik wel eens langs een reclamebord van Yuki. Dat straalde pure innovatie uit. Ik wilde graag deel uitmaken van dat bedrijf. Dus solliciteerde ik en werd aangenomen om software te verkopen aan accountants. Een van die Yuki-klanten, een puur ICT-bedrijf, is de basis geweest voor het ontstaan van Counta. Het bedrijf wilde graag dat hun eigen systeem naadloos kon aansluiten op de financiële administratie. Daar hebben we toen een oplossing voor bedacht. Zo is Counta gestart.‘

Is Counta een accountantskantoor of een ICT-organisatie?

‘Bij Counta komen ICT en accountancy samen. Wij automatiseren de administratie. Heel formeel zijn we natuurlijk nog steeds ergens een administratiekantoor. Maar wij doen niets aan advieswerkzaamheden of formeel jaarwerk. We zijn denk ik het enige administratiekantoor in Nederland dat zijn eigen programmeurs heeft. Bij Counta geloven we niet meer in pure ERP-oplossingen voor het MKB. Kies gewoon de beste branchepakketten die er op een markt zijn. En koppel zo’n systeem dan met slimme integraties aan een softwarerobot, zoals Yuki. Al die integraties maken onze eigen programmeurs. Die bijzonderheid, dat is echt onze USP. Onze koppeling – de Yuki-connector- is het ontbrekende puzzelstukje om de systemen van klanten te koppelen met de slimme boekhoudsoftware van Yuki. Zo zijn alle processen en gegevens van een ondernemer direct beschikbaar en met elkaar verbonden.’

Hoe zou je jullie DNA omschrijven?

‘We zijn heel erg vooruitstrevend. De doelgroep waar we het beste bij passen, en waar we ons het meest op richten, zijn ICT-bedrijven en bedrijven die daar heel erg tegen aan schuren. Dat zijn mensen die houden van de nieuwste snufje, gadgets, van zelfrijdende auto´s en dingen kunnen automatiseren. Dat past goed bij ons DNA. Bij Counta zijn we niet de beste boekhouders, we zijn niet eens pro actieve accountants. Wij maken mooie koppelingen en zijn puur gericht op het automatiseren van de administratie. Zo’n tachtig procent van onze transacties zijn gelijk geboekt. Dat is allemaal geautomatiseerd. En de bonnetjes die tussen wal en schip vallen lossen we handmatig op. Zo heeft een klant altijd real-time inzicht in zijn financiën. Uit Yuki komt hele stabiele data. Wij laten onze klanten zien hoe je op data kunt sturen. Aan welke klanten verdien ik geld? Voor welke klanten moet ik een bloemetje kopen? Aan welke klant moet ik een afscheidsbrief sturen? Welke medewerkers functioneren goed en minder goed? Die vragen kunnen wij voor hen oplossen. Uiteraard met de juiste beveiliging van gegevens.’

Hoe ziet jullie klantenbestand eruit?

Onze klanten komen uit het hele land. Ik denk dat dat komt, omdat wij een unieke snaar raken. We zijn gewoon een pure Yuki-specialist en we kunnen alles met elkaar koppelen en integreren. Wij verwerken 130 administraties. Daarvan bedienen we er zo’n 100 direct. De overige doen we met een aantal andere Yuki-partners samen. Ik durf wel te zeggen dat wij de administratie voor 70% minder geld doen dan een boekhouder. Dan halen we niet de koffie voor je en maken we ook geen gezellig praatje bij het koffieapparaat. Maar we zijn ook nooit ziek. De backoffice is wel zo goed ingericht dat alles gewoon door blijft lopen. Ons prijsmodel is gebaseerd op een aantal onderdelen. Het belangrijkste is de grootte van de administratie. Een ander stuk zit in de adoptie. Zo’n adoptieproces kan niet met vaste prijzen. Dat zijn echt maatwerktrajecten. Daarnaast betalen klanten voor de Yuki-connector. De koppeling moet worden gebouwd. Dat is niet zo spannend, maar het moet ook worden onderhouden. Daar rekenen we vaak een klein stukje eenmalige kosten voor en maandelijks kosten.

Hoe zie jij de toekomst van de accountancy?

Data is het nieuwe goud. Je ziet dat bedrijven op heel veel verschillende plekken data aan het genereren zijn. Nu wordt het de kunst om die datastromen goed te krijgen, maar ook om die data met elkaar te kunnen combineren. Als je dat als bedrijf kan, ben je echt spekkoper in de markt. Voor ICT-bedrijven hebben wij bijvoorbeeld een kant-en-klare oplossing, die zichzelf bewezen heeft. Wij kunnen elk ICT-bedrijf 30% rendabeler laten worden. Gewoon door de magie toe te passen om datastromen goed op te pakken.

95% van onze klanten heeft nog een accountant of adviseur. Dat zie ik ook niet verdwijnen. Maar de accountant krijgt wel een andere rol. Er zijn maar weinig accountants die kunnen adviseren. Goede advisering is wel het stuk waar klanten echt behoefte aan hebben. En een accountant moet ook niet gaan denken dat hij alles moet begrijpen van automatisering en ICT. Automatisering is geen doel, maar een hulpmiddel om beter je business te kunnen doen. Accountants moeten zorgen dat ze de juiste partners om zich heen verzamelen.‘

Bron: https://www.yuki.nl/nl/vijf-vragen-aan-counta/

De verhalen lezen van andere kantoren die Yuki inzetten om klanten beter te kunnen helpen?