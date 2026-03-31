NOAB: software kan druk op IB-seizoen helpen verlichten

De werkdruk tijdens het IB-seizoen blijft voor veel administratiekantoren hoog. Dat blijkt uit de IB-seizoensmonitor 2026 van NOAB onder ruim honderd administratiekantoren. Volgens de brancheorganisatie liggen er vooral ICT-kansen om het aangifteproces beter beheersbaar te maken.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim twee derde van de kantoren de werkdruk tijdens het seizoen als hoog tot zeer hoog ervaart. Een belangrijke oorzaak is de late aanlevering van stukken door klanten. Bij veel kantoren leidt dat direct tot extra druk op de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Interne proceskeuzes

Volgens NOAB spelen ook interne proceskeuzes daarbij een rol. Zo werkt een aanzienlijk deel van de kantoren nog zonder vaste aanleverdeadlines of zonder duidelijke consequenties als klanten stukken te laat indienen. Dat maakt het lastiger om werk goed te spreiden en verhoogt de piekbelasting in een toch al drukke periode.

De monitor laat daarnaast zien dat digitalisering nog maar beperkt wordt benut. Ongeveer een derde van de kantoren gebruikt een klantenportaal voor het aanleveren van gegevens, terwijl e-mail nog altijd een veelgebruikt kanaal is. Volgens NOAB draait digitalisering daarmee niet alleen om beschikbare technologie, maar vooral om de vraag hoe software wordt ingebed in de dagelijkse werkwijze van kantoor en klant.

Aangifteproces ondersteunen

De brancheorganisatie ziet dan ook een grotere rol weggelegd voor software die niet alleen fiscale functionaliteit biedt, maar ook het proces rond de aangifte ondersteunt. Denk daarbij aan klantaanlevering, workflow en voortgangsbewaking.

NOAB concludeert dat juist op die punten nog veel winst te behalen valt. Betere procesondersteuning kan volgens de organisatie bijdragen aan een beter planbaar en beheersbaar IB-seizoen. Daarmee is de boodschap aan softwareontwikkelaars helder: niet alleen de inhoud telt, maar steeds meer ook de manier waarop het werkproces wordt georganiseerd.