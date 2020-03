Lichte stijging ziekteverzuim in 2019

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is in 2019 gestegen tot 4,4%, meldt het CBS. Dat is iets hoger dan de 4,3% van het jaar ervoor. In de specialistische zakelijke dienstverlening ligt het verzuimpercentage met 3,0% een stuk lager.

Van alle sectoren telt de zorg net als in 2018 de meeste verzuimdagen. Van elke duizend werkdagen werden er 57 verzuimd, net zo veel als bij waterbedrijven en afvalbeheer. Volgens het CBS is het verzuim vooral bij werknemers in verpleeg- en bejaardenhuizen hoog: 6,8%. Tot 2018 kende de overheid het hoogste verzuimpercentage; vorig jaar bedroeg dat 5,5%. Andere branches waar het verzuim bovengemiddeld hoog is, zijn de industrie (5,4%), vervoer en opslag (5,1%) en onderwijs (5,0%). De landbouw scoorde met 2,6% het laagst.

Zakelijke dienstverleners verzuimen weinig

Het ziekteverzuim neemt over de hele linie toe sinds 2014, behalve in de financiële dienstverlening. Daar is het ziekteverzuim in 2019 afgenomen tot 2,7%. In de specialistische zakelijke dienstverlening, waar ook de accountantskantoren toe behoren, stond de ziekteverzuimteller vorig jaar op 3,0%, iets meer dan de 2,9% van 2018. Arbodienstverlener Arboned signaleerde in de tweede helft van vorig jaar nog een stabilisatie van het gemiddelde verzuim in Nederland tot 4,2%.

Vaak griep, stress grote kostenpost

Griep en verkoudheid zijn met afstand de grootste verzuimredenen: die zorgen voor 44% van de niet gewerkte dagen (cijfers uit 2018). In 2014 gaf nog 40% griep- of verkoudheidsklachten op als reden voor het laatste verzuim. Psychische klachten, overspannenheid of burn-out zorgen in 7,2% van de gevallen voor ziekteverzuim. Ook dat aandeel is groter dan in 2014, toen nog 5,7% van het verzuim psychische oorzaken had. Wie met zulke klachten thuisblijft, is gemiddeld 59 werkdagen uit de running. De lengte van verzuim door psychische klachten heeft wel veel financiële impact: het CBS becijferde eerder met TNO dat de kosten van verzuim door werkstress € 2,8 miljard per jaar bedragen. In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten.

Hart- en vaatziekten kosten gemiddeld 47 dagen. Griep en verkoudheid houden mensen gemiddeld 3 werkdagen thuis.

