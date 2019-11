Verzuim door werkstress kost bijna 3 miljard

De kosten van verzuim door werkstress zijn opgelopen tot € 2,8 miljard per jaar, hebben TNO en het CBS becijferd in het kader van de week van de werkstress. In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. TNO adviseert een integrale aanpak om werkstress duurzaam te verlagen.

De cijfers zijn afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een onderzoek van TNO en CBS onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress en 35% van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Die cijfers zijn vergelijkbaar met een jaar geleden. De kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim wegens werkdruk en werkstress zijn in 2017 opgelopen tot € 2,8 miljard. In 2015 was dat nog € 2 miljard. ‘Dit komt vooral doordat er méér mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per persoon waren in 2017 met € 8.100 vergelijkbaar met 2016.’

Bereikbaar zijn geeft stress

Tot aanstaande vrijdag is het de week van de werkstress. Daarin staat afkicken van digitale middelen centraal. 47% van de werknemers is vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar, 60% maakt (bijna) altijd gebruik van de PC of smartphone voor communicatie en 28% van de werknemers zegt zo veel informatie te krijgen dat zij dat niet meer kunnen verwerken. Onder de groep die bijna de hele dag met de PC of smartphone communiceren zegt 45% dat het werk-gerelateerde verzuim door werkstress kwam. Mensen die maar af en toe de smartphone gebruiken, hebben in 22% van de gevallen te maken met stressgerelateerd verzuim. Ruim de helft van de werknemers die kampen met ‘informatie-overload’ noemt stress als oorzaak van werkgerelateerd verzuim.

Integrale aanpak

TNO heeft een whitepaper geschreven met een visie op het voorkomen van werkstress. ‘Individuele, organisatorische en maatschappelijke factoren spelen daarbij een rol en beïnvloeden elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak, met aandacht voor het verminderen van de oorzaken van werkstress en voor het verbeteren van de omgang met stress. Daarbij moet ook aandacht zijn voor aspecten op het niveau van het individu, het team, de organisatie en de maatschappij. Maatwerk en kennis over alle facetten van stress zijn dan ook cruciaal voor het aanpakken van werkstress.’ TNO wil het aandeel werknemers met burn-outklachten terugbrengen van 17,3% naar 12% in 2030.