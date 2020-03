‘Noodmaatregelen nodig in land- en tuinbouw’

In de land- en tuinbouwsector zijn de gevolgen voor bedrijven nu al merkbaar, constateert LTO Nederland. De brancheorganisatie stelt daarom vier noodmaatregelen voor.

LTO pleit voor een regeling Borgstelling Landbouw om de liquiditeit van ondernemers overeind te houden en voor het instellen van een Noodfonds Land- en Tuinbouw. Ook zouden er bredere maatregelen moeten worden genomen voor behoud van arbeid en ondernemerschap. Daarbij moet wat de brancheorganisatie betreft worden gedacht aan versoepeling van de werktijdverkorting, maar ook een corona-noodfonds voor flexwerkers en voor de liquiditeit van bedrijven voor loondoorbetaling. LTO is hier over in overleg met het kabinet.

Beschikbaarheid arbeidskrachten

Als vierde stelt LTO voor om concrete maatregelen te nemen gericht op het behoud van arbeidskrachten in verschillende sectoren. Voor sommige ondernemers is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskracht tijdens de coronacrisis een groot punt van zorg, zeker gezien de drukke periode die zoals gebruikelijk in het voorjaar aanbreekt. LTO Nederland en gelieerde organisaties hebben een Taskforce Arbeid ingesteld om problemen rondom personeelsbehoefte weg te nemen.

Ernstige vraaguitval tuinbouw

LTO Nederland constateert dat met name in de tuinbouw, meer specifiek in de glastuinbouw, sierteelt en boomkwekerij, een ernstige uitval van de vraag aan de orde is. In andere sectoren is vooral zorg over problemen die kunnen ontstaan wanneer deze situatie langer aanhoudt.

De Europese Commissie heeft aangegeven dat lidstaten ruime mogelijkheden krijgen om steunmaatregelen uit te vaardigen. LTO Nederland roept het kabinet op om hier ruimhartig gebruik van te maken en zal nog deze week met minister Schouten in overleg treden over de voorgestelde maatregelen.