Corona | Ook GO-regeling verruimd

Het kabinet heeft in verband met de coronacrisis ook de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (samen GO) verruimd.

Met de GO wil de overheid de toegang tot bankkrediet voor het Nederlandse bedrijfsleven verbeteren. Banken krijgen een garantstelling voor kredieten die ze verstrekken aan ondernemers. ‘Vanwege de effecten van de coronacrisis wordt de GO aangepast. Door de coronacrisis worden ondernemingen uit diverse sectoren direct dan wel indirect getroffen, doordat bijvoorbeeld goederen niet uitgeleverd kunnen worden of productielijnen stilvallen door een gebrek aan onderdelen. Hierdoor kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan, bij in principe economisch gezonde ondernemingen.’

Subsidieplafond fors hoger

Als maatregel wordt nu de hoogte van de maximale lening waarvoor garant wordt gestaan, verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Omdat leningen voor de helft gegarandeerd worden, wordt hiermee het maximale garantiebedrag van de GO-regeling verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen. Het subsidieplafond gaat van € 200 miljoen naar € 1.500 miljoen. ‘Hiermee kan tegemoetgekomen worden aan de toenemende vraag van de (potentiële) gebruikers van de GO. De vraag van de gebruikers van de GO is vanwege de coronacrisis namelijk toegenomen en de verwachting is dat deze vraag nog verder zal toenemen.’

Aanvragen voor eind mei

De regeling is in verband met de coronacrisis per direct in werking getreden, terwijl regelingen doorgaans twee maanden van tevoren worden aangekondigd. ‘Omdat de openstellingsperiode van de GO pas op 31 mei 2020 zal eindigen, heeft de doelgroep echter voldoende tijd om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen.’

Ondernemers kunnen terecht bij een van de financiers aangesloten bij de GO-regeling. Die vraagt de GO vervolgens aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).