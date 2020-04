Corona | Omzet bouwmarkten piekt, omzet supermarkten nog steeds hoog

Bouwmarkten hebben in de derde week van maart ruim 50 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet lag bijna 6 procent hoger dan in de week van Hemelvaartsdag vorig jaar, normaal gesproken de week met de meeste bouwmarktomzet. De omzet in de supermarkten lag nog steeds hoog. Dit meldt het CBS op basis van een analyse van recente transactiedata van een groot aantal bouwmarkten en supermarkten.

De omzet in de supermarkten liep in week 12 terug vergeleken met de week ervoor (-6 procent), maar was nog altijd ruim 25 procent hoger dan in dezelfde week in 2019. Net als in week 11 was de omzet hoger dan in de week voor kerst. In week 12, die liep van 16 tot en met 22 maart 2020, kwamen veel mensen thuis te zitten vanwege het coronavirus.

Verkoop houdbare producten blijft hoog

In week 11 was de omzet van houdbare producten, zoals conserven, diepvriesgroenten, rijst en pasta, veel hoger dan een jaar daarvoor. In week 12 was dit niet anders. De omzet van de productgroep ‘zetmeel en mengsels van bakkerijproducten’, bijvoorbeeld bakmixen voor koekjes, taart, pannenkoeken en cake, nam met 160 procent op jaarbasis het sterkst toe. Ook van producten als bloem, rijst en groenteconserven werd veel meer omgezet dan een jaar eerder.

Omzet handzeep en toiletpapier blijft hoog, maar neemt af

De omzet van handzeep en toiletpapier daalde ten opzichte van week 11 met 30 procent, maar bleef wel flink hoger dan in 2019. De omzet van handzeep lag ruim 3 keer hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van toiletpapier verdubbelde bijna in de derde week van maart in vergelijking met dezelfde week in 2019.

De omzet van farmaceutische producten zoals zelfzorgmedicijnen nam in week 12 af met 20 procent ten opzichte van de week ervoor maar lag nog wel 135 procent hoger dan in dezelfde week een jaar eerder.

Bron: CBS