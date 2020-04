GO-regeling verlengd tot april volgend jaar

De subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (samen de GO-regeling) worden verlengd tot 1 april 2021, schrijft staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.



De regeling heeft een reguliere vervaldatum van 1 juli 2020. Over een verlenging wordt doorgaans door de Tweede Kamer beslist, wat minimaal 30 dagen in beslag neemt. Een minister of staatssecretaris kan de Tweede Kamer ook laten weten dat uitstel van het vaststellen van de regeling niet in het belang van de staat is en de Tweede Kamer verzoeken binnen 30 dagen uitsluitsel te geven. Keijzer wil van die mogelijkheid gebruik maken. ‘De verlenging houdt mede verband met de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, om ondernemingen te ondersteunen gedurende de coronacrisis. Gegeven de grote gevolgen waarvoor de ondernemingen zich op dit moment gesteld zien, is een discontinuering van de GO ongewenst. Om hieronder vermelde redenen ben ik van mening dat de verlenging van de GO een breder landsbelang dient. Mocht uw Kamer de regeling ter kennisgeving aannemen, dan beschouw ik dit als toestemming om tot publicatie van de regeling over te gaan, mede in verband met het voormelde landsbelang. De beoogde verlenging zal lopen tot 1 april 2021.’

Evaluatie vertraagd

Op grond van de GO kunnen banken een garantstelling van de Nederlandse staat krijgen voor kredieten die zij verstrekken aan ondernemers. Eind 2019 is gestart met de GO-evaluatie, maar die heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. ‘Omdat het onwenselijk is dat de GO in afwachting van de afronding van het evaluatieproces niet opengesteld zou kunnen worden, wordt de horizonbepaling van de GO verlengd. Indien later dit jaar uit de evaluatie blijkt dat aanpassing van de GO noodzakelijk is, zullen deze aanpassingen worden doorgevoerd. Tot dusverre zijn er vanuit de doelgroep en de uitvoering geen signalen gekomen waaruit zou volgen dat het doel van de GO bij (ongewijzigde) voortzetting niet zou worden bereikt. Daarbij is het van groot belang de horizonbepaling van de GO te verlengen om ondernemingen tijdens de coronacrisis te ondersteunen, niet uitsluitend vanwege de aangekondigde aanvullende maatregelen die gerelateerd zijn aan de GO.’