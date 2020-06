500 accountantskantoren verdwenen in VK

In het Verenigd Koninkrijk zijn tussen 2017 en 2019 bijna 500 accountantskantoren verdwenen. Dat komt vooral door overnames van grote firma’s, blijkt uit onderzoek van financieel dienstverlener Float.

Krimp na zeven vette jaren

Opvallend is dat deze krimp volgt op zeven jaren van een sterke toename van het aantal accountantskantoren. Tussen 2011 en 2017 kwamen er ruim 7000 nieuwe kantoren bij, gemiddeld 1200 per jaar. Volgens Float illustreert dit dat het in deze periode te makkelijk was je als accountant in Engeland te vestigen, maar ook dat tax- en cloud accounting software de toetredingsdrempel tot het vak had verlaagd. Na deze sterke groei daalde tussen 2017 en 2019 het aantal kantoren met een omzet van minder dan 100000 pond met ruim 5% naar circa 20.000 . Tegelijk groeide het aantal kantoren met een omzet van meer dan 100.000 pond met 4,3% naar ruim 15.500. Volgens Float wijzen deze trends erop dat er een consolidatie plaatsvindt in de Britse accountancysector, maar ook dat grote kantoren nog altijd zeer winstgevend zijn.

‘Vak gemoderniseerd’

Niet verbazingwekkend deed de grootste groei zich de afgelopen tien jaar voor in Londen. In de hoofdstad verdwenen sinds 2017 ook het grootste aantal kantoren. Colin Hewitt, Float founder and CEO: “De sector was van oudsher voorzichtig met de introductie van nieuwe technologie, maar dat is sinds 2010 sterk veranderd. De introductie van Making Tax Digital en de opkomst van cloud accounting apps en andere IT hebben het vak de afgelopen tien jaar gemoderniseerd en pro-actiever gemaakt.’ Hij ziet dat er een nieuwe cultuur van innovatie is ontstaan.