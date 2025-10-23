Partners Britse accountantskantoren vrezen belastingplannen

Commanditaire vennootschappen (LLP’s) hoeven in Engeland geen werkgeversbijdragen voor de ‘national insurance’ te betalen, premies voor sociale verzekeringen tegen onder meer ziekte en werkloosheid. Dit betekent dat partners van advocatenfirma’s, accountancykantoren en huisartsen fiscaal zijn vrijgesteld. In de najaarsbegroting wil minister van financiën Rachel Reeves dit ‘gat’ dichten. Het zou betekenen dat 190.000 partners in het VK een fors hogere belastingaanslag mogen verwachten.

7 procent inleveren

Het hoofd van de denktank Tax Policy Associates legde aan een krant uit dat een partner die £2 miljoen verdient momenteel £1.072.000 netto overhoudt. Als hij/zij werkgeversbijdragen voor de nationale verzekering moeten betalen, daalt dat tot £934.000, wat £138.000 meer belasting betekent. Dat komt neer op bijna 7 procent van het bruto-inkomen. Het effectieve belastingtarief zou stijgen van 46 procent naar 53 procent, waarbij het marginale tarief 54 procent zou worden.

Vooral kleine kantoren

Adam Owens van accountantskantoor Xeinadin zei dat de heffing kleinere firma’s bijzonder hard zou treffen en vreest de gevolgen voor zowel klanten als de kantoren zelf. “De kosten zullen niet stil op de balans blijven staan, maar worden doorgerekend aan cliënten of worden geabsorbeerd door verminderde investeringen en vroegtijdig vertrek van partners,” vertelde hij aan The Telegraph. “Dit is een ander voorbeeld van een reactief belastingbeleid dat politiek misschien goed overkomt, maar dat het vertrouwen van bedrijven op de lange termijn ondermijnt.”

‘Accountancy is groeisector’

Iain Wright van het Institute of Chartered Accountants in England and Wales zei: “Professionele en zakelijke dienstverlening is een van de acht groeisectoren van de regering en elke maatregel die het succes van bedrijven actief in gevaar brengt, zal het risico lopen de groei te ondermijnen.” Advocaten en andere potentiële ‘slachtoffers’ van de nieuwe belastingmaatregel voorspellen dat veelverdieners het VK zullen verlaten, waardoor de staat niet meer maar minder belastinginkomsten krijgt. Reeves hoopt dat haar ingreep 2 mrd extra in het laatje brengt.