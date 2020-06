Nederlands mkb voor het eerst digitaler dan Europese gemiddelde

Het Nederlandse mkb maakt steeds meer gebruik van online verkoop en verdient daar meer aan – dit jaar voor het eerst meer dan hun gemiddelde Europese collega’s. Dat blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU. Deze index rangschikt de kwaliteit van de digitale infrastructuur, het gebruik van digitale toepassingen door en online vaardigheden van de inwoners, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal actief is en de online dienstverlening door de overheid zelf.

Op de totale ranglijst staat Nederland staat op de vierde plaats, onder Finland, Zweden en Denemarken. Vorig jaar noteerde Nederland nog de derde plaats en was Denemarken vierde. Uit het DESI-rapport blijkt dat de daling voornamelijk komt doordat Nederland de verdeling van frequenties waarop 5G kan worden ingezet op 29 juni a.s. start, en niet eerder heeft uitgevoerd. Het onderzoek benoemt ook dat het Nederlandse netwerk in coronatijd ondanks de piekbelasting uitstekend functioneert. Nederland behoort tot de Europese top als het gaat om de beschikbaarheid van snel, vast internet.

Een steeds digitaler mkb

Het Nederlandse bedrijfsleven maakte al relatief veel gebruik van sociale media en van elektronische tags voor onder andere voorraadbeheer, toegang en mobiel betalen. Nu liggen binnen het mkb ook zowel online verkoop als de daaruit behaalde omzet voor het eerst boven het EU-gemiddelde. Inmiddels biedt 21% van de meer dan één miljoen MKB-ondernemingen bieden op het internet producten en diensten aan (tegen 17% in 2019), en dat is goed voor 12% van de omzet. Ook verkoopt 13% van het mkb hun producten via het internet aan klanten in het buitenland.

Dekking snel vast internet 98%

Bijna 100% van de huishoudens heeft volgens het onderzoek toegang tot vast internet. Snel vast breedbandinternet (meer dan 100 Megabit per seconde) is inmiddels al voor 98% van de Nederlandse huishoudens beschikbaar. Nederland is op dat vlak koploper in Europa. Ook qua mobiel internet blijft Nederland uitstekend presteren. Zo zorgen volgens de DESI de beschikbare netwerken bij elkaar dat in bewoond gebied 4G in 99% van ons land buitenshuis beschikbaar is.

Bovengemiddelde expertise, arbeidsmarkt vraagt om meer

Nederlanders zijn bovengemiddeld digitaal vaardig – dat is een lijn die langzaam stijgt. Ook het aantal IT-specialisten stijgt gestaag, net als het percentage vrouwen daarbinnen. Als het gaat om afgestudeerden in de IT-sector, scoort Nederland onder het EU-gemiddelde (resp. 2,5% en 3,6%). Het rapport onderstreept dat de genoemde groei weliswaar positief is, maar naar verwachting niet afdoende is om te voldoen aan de vraag naar technisch geschoold personeel. De Europese Commissie verwelkomt wel de voorgestelde acties uit de Nationale Digitaliseringsstrategie om dit te verbeteren.

Internetgebruik onder consumenten hoog

95% van de Nederlanders maakt gebruik van het internet. 94% doet aan internetbankieren en 84% winkelt online. Slechts 2% van de Nederlanders heeft nog nooit gebruik gemaakt van het internet. Daarmee behoren Nederlanders tot de grootste internetgebruikers in de EU. Ook verkoopt 38% wel eens iets via online via een marktplaats.

Bron: Rijksoverheid