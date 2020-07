Alex van Groningen overleden

Oprichter Alex van Groningen is overleden, meldt het gelijknamige bedrijf in cursussen, opleidingen en nieuwswebsites voor finance-, HR- en M&A professionals. Van Groningen (1965-2020) begon zelf met trainingen en richtte in 1994 Alex van Groningen BV op.

Het bedrijf groeide in de daaropvolgende jaren flink uit. Van Groningen richtte onder andere de platforms Financieel Management, CFO Magazine, AccountantWeek, CHRO Magazine en M&A Magazine op.

‘Hij laat een enorme leegte achter voor iedereen die van hem hield, van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn collega’s tot alle mensen die in de afgelopen decennia zaken met hem hebben gedaan’, meldt het bedrijf in een in memoriam. ‘Alex maakte grote indruk op iedereen die hem ontmoette. In zijn enorme netwerk in zakelijk Nederland en Zuid-Afrika staat hij bekend als een gepassioneerd, intelligent en innovatief ondernemer. Hij was enorm gedreven en bleef altijd energiek op zoek naar nieuwe manieren om zijn klanten en partners nog beter te kunnen faciliteren. Alex laat een schitterend bedrijf achter dat een begrip is geworden onder finance-, HR- en M&A professionals.

Condoleances achterlaten kan hier.

Foto: Linkedin/Alex van Groningen