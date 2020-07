Van Wezel Accountants is klaar voor de toekomst met Kantoor Gemak

Wilbert Star, partner bij Van Wezel Accountants, weet hoe belangrijk het is om je zaken goed op orde te hebben: “De impact die de coronacrisis uiteindelijk zal hebben, is vooralsnog moeilijk in te schatten, maar het maakt mij opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om je interne processen op orde te hebben. Dan kun je snel schakelen en ben je opgewassen tegen een stootje. Dat geldt voor ons als kantoor net zo goed als voor onze cliënten. Wij houden onze basis op orde door alert te blijven op nieuwe technologische ontwikkelingen en door zuinig te zijn op onze medewerkers, de andere belangrijke pijler van ons kantoor.”

Unit4 Kantoor Gemak helpt Van Wezel Accountants met het op orde hebben en houden van de interne organisatie. Kantoorprocessen verlopen soepel, kosten minder tijd en inspanning. Hierdoor houden zij meer tijd over voor de cliënten en kunnen dus ook meer declarabele uren wegzetten.

“Met Kantoor Gemak durf ik met een gerust hart te zeggen dat we klaar zijn voor de toekomst. We hebben onze basis niet alleen op orde, maar beschikken over de flexibiliteit om mee te kunnen veranderen met wat er dan ook op ons pad gaat komen. Dat geeft mij een goed gevoel en onze cliënten dat extra stukje zekerheid”, aldus Wilbert.

