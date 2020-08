Hoge Raad gaat zich uitspreken over weren van beledigende belastinggemachtigde

Justitie heeft het helemaal gehad met een gemachtigde in belastingzaken die al een paar jaar regelmatig beledigende, smadelijke en bedreigende taal uit richting ambtenaren van de Belastingdienst, rechters en rechterlijke colleges. De Rechtbank Gelderland heeft daarom nu prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over de vraag of de belastinggemachtigde voor een bepaalde periode mag worden geweigerd. Anders dan in het civiele recht is in het bestuursrecht namelijk niet expliciet opgenomen dat een gemachtigde voor een bepaalde tijd kan worden geweigerd. De rechtbank vraagt aan de Hoge Raad of de bestuursrechter dit kan doen.

Veel belastingzaken

De gemachtigde voert erg veel procedures op het gebied van de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen. De rechtbank heeft op dit moment meer dan 820 zaken van ruim 120 verschillende belanghebbenden in behandeling waarin de gemachtigde optreedt. De zaken betreffen met name geschillen over de heffing van BPM bij invoer in Nederland van motorrijtuigen uit andere EU-lidstaten en derdelanden en teruggaven van BPM bij de uitvoer van motorrijtuigen naar andere EU-lidstaten en derdelanden.

Beledigend, smadelijk, intimiderend en dreigend taalgebruik

Hij maakt in de processtukken vaak gebruik van beledigend, smadelijk, intimiderend en dreigend taalgebruik over ambtenaren van de Belastingdienst, rechters en rechterlijke colleges. Zo zegt hij in de zaak bij de rechtbank Gelderland bijvoorbeeld ‘De Hoge Raad is niks, anders dan een zooitje kennelijke topcriminelen’ en vindt hij dat de rechtbank is ‘uitgegroeid tot een intens crimineel bolwerk, dat naar de buitenwereld tracht te reclameren dat sprake is van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, maar in werkelijkheid natuurlijk, inclusief de dienstdoend rechter in casu, [naam rechter] , onderdeel is van een maffioos bolwerk dat louter en alleen uit is op het creëren en handhaven van een interne rechtsorde die niet strookt met de bepalingen van het recht van de Unie, hetgeen een uiterst ernstige, strikt verboden praktijk is voor een nationale rechter.’

Waarschuwingen

De gemachtigde is hiervoor meerdere malen gewaarschuwd en in bepaalde zaken ook geweigerd. Tot een verbetering van zijn gedrag heeft dat echter niet geleid, constateert justitie. De rechtbank wil daarom nu de man voor een periode van 3 jaar weigeren.

Hoge Raad

De rechtbank vraagt aan de Hoge Raad duidelijkheid of de Algemene wet bestuursrecht aan de bestuursrechter de mogelijkheid geeft om een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan voor een bepaalde periode te weigeren. En of de termijn van 3 jaar redelijk is ten opzichte van het beoogde doel.

Definitieve beslissing

Na het antwoord van de Hoge Raad zal de rechtbank een definitieve beslissing nemen over de weigering van de gemachtigde. Mocht de rechtbank hem voor een bepaalde periode weigeren dan krijgen de belanghebbenden de gelegenheid een andere gemachtigde aan te stellen voor de behandeling van hun zaak.