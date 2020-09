Manager Jimi Hendrix deed boekhouding in het Russisch

Een nieuwe biografie van gitaarlegende Jimi Hendrix brengt een aantal onbekende feitjes aan het licht. Zo bleek Hendrix’ boekhouder de administratie in het Russisch te doen om deze voor buitenstaanders ontoegankelijk te houden.

Dubieuze reputatie

Rockster Hendrix overleed in 1970 op 27-jarige leeftijd aan een drugsoverdosis. Zijn boekhouder Mike Jeffrey stierf twee jaar later bij een vliegtuigongeluk. Hij was 39. Jeffrey is altijd een omstreden figuur geweest in de popmuziek. De biografie Wild Thing van Jimi Hendrix (geschreven door Philip Norman) draagt bij aan Jeffrey’s dubieuze reputatie. De manager deed de boekhouding in het Russisch om deze voor buitenstaanders ontoegankelijk te houden.

Geheime dienst

Jeffrey had Russisch geleerd toen hij in dienst was van de Engelse geheime dienst. Later openende hij een club en werd manager van de Britse beatgroep The Animals. Nadat deze groep hem beschuldigde van financiële malversaties en ontsloeg kwam Jeffrey in contact met Jimi Hendrix, wiens manager hij werd. Jeffrey is ervan beschuldigd dat hij veel inkomsten van Hendrix wegsluisde naar bankrekeningen op de Kanaaleilanden, onbereikbaar voor de gitarist. Geruchten dat hij de rocker zelfs aan zijn dodelijke combinatie van pillen en alcohol had geholpen, werden later als onwaar naar het rijk der fabelen verwezen.