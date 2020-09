Vraag naar accountants stijgt, vooral in Brabant

De vraag naar financiële experts zoals accountants en controllers is het afgelopen jaar met tien procent gegroeid. Opvallend is dat de vraag in de regio Eindhoven met ruim 20 procent is gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019.

Stijging door corona

Dit blijkt uit cijfers van vacaturewebsite Jobfeed. Guy de Wilde van de Eindhovense vestiging van werving- en selectiebureau Robert Walters verklaart de stijgende vraag vanuit de coronacrisis. ‘Bedrijven hebben NOW-steun aangevraagd en moeten die aanvraag nu verantwoorden. Daar zijn financials voor nodig.’ Ook zie je in crisistijden altijd een toenemende vraag naar accountants en andere specialisten die financiële cijfers kunnen beoordelen en valideren, aldus De Wilde.

Doorschuiven

De stijging van het aantal vacatures in de financiële sector in de regio Eindhoven (die zich uitstrekt tot Den Bosch, Veghel en Tilburg) heeft volgens De Wilde meerdere redenen. ‘Enerzijds komen er banen bij omdat bedrijven zich in de regio vestigen. Er zijn bedrijven die groeien, ook in deze tijd, terwijl bedrijven waarbij het minder gaat via analyses grip proberen te krijgen op hun situatie.’ Anderzijds, stelt De Wilde, ontstaan er ook vacatures omdat mensen doorschuiven. ‘Ze maken de overstap naar een ander bedrijf, waardoor een vacature ontstaat bij de oude werkgever.’

Alleen binnenlandse markt

De groeiende vraag zit vooral bij het MKB en MKB+. Waar in het verleden financieel talent uit het buitenland werd aangetrokken bij schaarste, kan dat door corona nu niet. ‘Het merendeel van de vacatures in de regio wordt ingevuld door mensen die al in de regio werken,’ zegt De Wilde. ‘Daarom moeten Brabantse bedrijven vooral in de Randstad werven.’ Volgens hem trokken pas afgestudeerden vroeger snel naar Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maar is Brabant nu aantrekkelijker. ‘Deze regio is makkelijk te bereizen vanuit het westen.’ In eerste instantie waren dat mensen die al een band hadden met Noord-Brabant, omdat ze er bijvoorbeeld vandaan kwamen. ‘Nu komen er ook mensen zonder link met de regio hiernaartoe’, aldus De Wilde.