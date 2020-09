NH Dagblad schakelt RA in: ‘Tata Steel betaalde nooit winstbelasting’

Tata Steel IJmuiden heeft ondanks dat het al jaren grote winst maakt, sinds 2007 nooit vennootschapsbelasting betaald in Nederland. Dat onthult het Noordhollands Dagblad die hiervoor samenwerkte met een registeraccountant. Zijn of haar naam wordt niet bekendgemaakt.

Structureel afgeroomd

Tata Steel IJmuiden en de Engelse tak van het bedrijf, worden structureel financieel afgeroomd door de Indiase moedermaatschappij. Het onderzoek onthult ook dat Tata Steel geen vennootschapsbelasting aan de Nederlandse overheid afdraagt. De Nederlandse fiscus had in de afgelopen acht jaar 390 miljoen aan belastingen van Tata moeten ontvangen, aangezien Tata Steel IJmuiden in diezelfde jaren 1,7 miljard euro winst maakte.

Rente

In 2007 werd de staalfabriek uit IJmuiden overgenomen door Tata Steel India. Voor de aankoop van bijna 10 miljard euro ging het bedrijf een flinke lening aan. Sindsdien maakt Tata IJmuiden bijna elk jaar winst en krijgt het personeel een winstuitkering. De winst werd echter gebruikt om de rente van de leningen te betalen, meldt het NHD. Daardoor blijft officieel geen cent winst over, dus kan er niets worden belast. De Nederlandse fiscus betaalt dus na dertien jaar nog steeds mee aan die overname.

Fiscale eenheid

Het financieel onderzoek brengt verder aan het licht dat Tata Steel IJmuiden 685 miljoen euro uitleent aan andere Tata-bedrijven. Hoewel dit in openbare jaarverslagen van Tata staat, wordt dit bedrag door de directie ontkend. Slechts een deel van het uitgeleende geld wordt gegarandeerd door het Indiase moederbedrijf. ‘Tata Steel Nederland is onderdeel van een fiscale eenheid, hetgeen een gangbaar en geaccepteerd regime is. Binnen een fiscale eenheid kunnen winsten en verliezen van de ertoe behorende vennootschappen worden verrekend,’ laat Tata weten. Het bedrijf meldt ook dat er geen rulings met de Belastingdienst zijn gemaakt. Dat is in hun ogen ook niet nodig, want het ‘fiscaal beleid van Tata Steel in Nederland is volledig conform wet- en regelgeving’.

Jaarverslagen doorgespit

Het Noord-Hollands Dagblad laat weten dat de onthullingen tot stand zijn gekomen in samenwerking met een onafhankelijke registeraccountant. Die heeft alle beschikbare jaarverslagen van Tata Steel IJmuiden, Tata Steel Nederland, Tata Steel Netherlands Holding, Tata Steel Europe en Tata Steel ltd onder de loep genomen, en nog een aantal andere bedrijven in de groep. Het gaat om zo’n vijftig jaarverslagen van elk honderden pagina’s. De registeraccountant kreeg voor zijn werk een vergoeding en heeft geen zakelijke banden met Tata en die ook eerder nooit gehad. Ook is de accountant niet op enige andere wijze betrokken bij het staalconcern. Vanwege zijn beroepspraktijk wordt de naam niet bekend gemaakt. De naam is wel bij de hoofdredactie van deze krant bekend.

Coronasteun

Tata deed een beroep op coronasteun van de overheid. Naast de loonkostenregeling NOW1 en NOW2, wordt ook aanspraak gemaakt op een kredietgarantie voor een nieuwe lening van 150 miljoen euro. Het bedrijf heeft een lening aan zijn eigen moederbedrijf voor datzelfde bedrag onlangs verlengd. GroenLinks heeft een spoeddebat aangevraagd met de minister van economische zaken Eric Wiebes en staatssecretaris Hans Vijlbrief van financiën. ‘Bizar’, noemt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver het nieuws. ‘Tata Steel ontwijkt op grote schaal belasting terwijl ze staatssteun krijgen én lobbyen tegen CO2-belasting want ‘ze staan op omvallen’.’

Bron: Noord-Hollands Dagblad