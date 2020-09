Fiscount FinancieringsService en het financieringsplatform Capsearch bundelen vanaf 1 oktober hun krachten. Onderdeel van de samenwerking is de inzet, voor de bij Fiscount aangesloten kantoren, van een unieke tool: ‘Leadgenerator’.

Hiermee kan het aangesloten kantoor de adviesdiensten op het gebied van financieringen nog beter benutten en bekendmaken, op zijn website, bij bestaande en potentiële klanten.

Dienstverlening Fiscount FinancieringsService

‘Sinds de lancering van Fiscount FinancieringsService (FFS) in april 2019, hebben we vanuit de aangesloten kantoren veel financieringsvragen gekregen. We hebben gemerkt dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om een passende financiering te krijgen. Ook voor onze aangesloten kantoren blijkt het niet eenvoudig om snel en efficiënt de juiste financiering te vinden’, aldus Gerrie van der Wal, directeur bij Fiscount.

Het steeds veranderende financieringslandschap maakt het lastig om de goede financiers te vinden. Welke kredietverstrekkers zijn er in de markt en aan welke voorwaarden moet een goede financieringsaanvraag voldoen om ook werkelijk succesvol een financiering te verkrijgen?

Fiscount FinancieringsService is dagelijks bezig met advisering en bemiddeling van bedrijfsfinancieringen en is daarom goed op de hoogte van de aanbieders en actualiteiten in de markt. ‘Onze adviseurs weten welke financiers passen bij het financieringsvraagstuk van de klant en kennen het aanvraagproces. Ons doel is om kantoren en hun relaties te ondersteunen, te ontzorgen en desgewenst ook op te leiden’.

Samenwerking Fiscount FinancieringsService en Capsearch

‘Naast het adviseren en sparren over financieringsvraagstukken is het begeleiden van een financieringsaanvraag een belangrijk onderdeel van onze diensten. Al enige tijd maken wij hiervoor gebruik van de diensten van Capsearch’.

Capsearch is een platform voor intermediairs die MKB-ondernemers ondersteunen bij het maken en versturen van aanvragen van financieringen. Het platform brengt vraag en aanbod samen. Er zijn inmiddels al meer dan 50 kredietverstrekkers aangesloten op Capsearch. ‘De positieve ervaringen om via dit platform, snel en efficiënt een financieringsaanvraag op te zetten en in te dienen bij één of meerdere financieringspartijen, maakt dat wij de samenwerking verder willen uitbreiden en met onze kantoren willen delen’, aldus Ard Dekker, financieringsspecialist bij Fiscount FinancieringsService.

Unieke tool: Leadgenerator

Fiscount FinancieringsService wil de aangesloten kantoren verder ondersteunen in het verbreden en verdiepen van hun dienstverlening op het gebied van bedrijfsfinancieringen. Capsearch heeft hiervoor een unieke online tool ontwikkeld: ‘Leadgenerator’. Hiermee kan het aangesloten kantoor zijn adviesdienst op het gebied van financieringen nog beter onder de aandacht brengen en gelijktijdig de adviesfunctie verstevigen.

Volgens Arjan Buis, directeur bij Capsearch, plaatst het kantoor deze tool makkelijk op hun website. Desgewenst in een eigen look-and-feel. ‘Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen hiermee snel en eenvoudig een beeld krijgen van de financieringsmogelijkheden voor hun specifieke behoefte.

Ondernemers zien direct een overzicht van de financiers die mogelijk passen bij de gevraagde financiering. Zodoende bied je als kantoor nog meer toegevoegde waarde aan jouw klanten en prospects. De uitkomsten zijn tevens het vertrekpunt voor het adviesgesprek’.

Speciaal voor onze aangesloten kantoren willen wij onze kennis bundelen met het gemak van een (online) financieringsaanvraagproces. We hebben daarom een unieke propositie uitgewerkt in drie verschillende pakketten die wij kunnen aanbieden.

Meer weten?

Meer weten over de drie verschillende mogelijkheden? Neem dan contact op met: Ard Dekker (06- 51 71 76 64 a.dekker@fiscountfinancieringsservice.nl) of kijk voor meer informatie op: www.fiscount.nl.