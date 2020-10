Deloitte trekt na kritiek ‘volmaakt krankzinnig’ klimaatrapport in

Deloitte heeft een Tsjechisch rapport over klimaatverandering teruggetrokken na kritiek van wetenschappers. Het rapport stelde dat zeker 70 landen zouden profiteren van de opwarming van de aarde.

De opschudding ontstond vorige week door de publicatie door Deloitte Tsjechië van een klimaatrapport dat concludeerde dat een derde van de wereldeconomie de komende eeuw zal profiteren van extreme klimaatveranderingen. Met name koudere landen als Canada, Noorwegen en Rusland zouden het meest profiteren van de stijgende temperaturen. In Tsjechië zou het BBP tegen 2100 met 35% gestegen zijn ‘in de snelste opwarmingsscenario’s’. In totaal zou de klimaatverandering 70 landen economische voorspoed brengen.

Naïef en misleidend

De conclusies waren gebaseerd op de relatie tussen de gemiddelde jaartemperatuur en het BBP. Het rapport trekt radicaal andere conclusies dan de meeste wetenschappelijke onderzoeken. Die verwachten dat de wereldeconomie tegen het einde van de eeuw tot 20% kan krimpen als broeikaseffecten niet worden aangepakt. Een professor aan de universiteit van Exeter noemt het relateren van klimaatverandering aan het BBP ‘naïef en misleidend’. ‘De klimaatverandering is het meest ingrijpende riskmanagementprobleem dat de mensheid ooit heeft gekend.’

Lijkt logisch, is krankzinnig

Een New Yorkse klimaatprofessor zegt dat de grote risico’s niet door de hogere temperatuur worden veroorzaakt, maar door extreme verschijnselen zoals hittegolven en overstromingen. ‘Dit is een voorbeeld van een ogenschijnlijk logische studie die tegelijk volmaakt krankzinnig is.’ Lokale wetenschappers wijzen erop dat het Tsjechische rapport bovendien negeert dat het land ook met ontwikkelingen in het buitenland te maken heeft.

Deloittes plaatselijke CEO liet eerder weten dat zijn bedrijf achter het rapport staat. Maar nu meldt het persagentschap AFP dat Deloitte het rapport heeft ingetrokken. Het concern spreekt van ‘ongelukkige formuleringen die Deloittes wereldwijde standpunt niet vertegenwoordigen.’