Engelse boekhouder ziet prostitueebezoek als zakelijke ‘benefit’

Een boekhouder in Engeland gaf £68,000 uit aan prostituees. In een rechtszaak, die draait om verduistering van 1 miljoen pond, verklaarde hij deze uitgavenpost als een ‘voordeeltje van het werk’ te beschouwen.

Pornoactrice

De zaak is groot nieuws in Engeland. Maar dat zelfs de wat chique Times over de zaak schrijft, komt omdat bij de seksaffaire een bekende pornoactrice betrokken is, Gemma Massey (36), ook bekend van haar rol in de reality soap The Only Way is Essex. Massey claimde ooit de best betaalde pornoactrice van het land te zijn. Naar verluidt bedraagt haar uurtarief 1000 pond.

‘Compensatie voor lening’

De boekhouder is aangeklaagd door zijn voormalige werkgever, North of England Coachworks. In de rechtszaal ontkende hij niet dat hij geld van klanten had gespendeerd aan vier prostituees (in totaal zo’n 75000 euro), maar verklaarde hij dat van verduistering geen sprake was. Prostitutiebezoek was een aangenaam extraatje dat volgens hem bij zijn stressvolle werk hoorde en bovendien een soort terugbetaling voor leningen van meer dan acht ton aan zijn werkgever. Met de zakelijke rekening deed hij 50 keer een betaling aan Massey. De zaak wordt op een later moment voortgezet. Voor de rechter zei de boekhouder aanvankelijk dat de uitgaven voor zakelijke doeleinden waren. Later kwam de aap uit de mouw. Hoewel de zaak nog niet tot een einde is, weet de boekhouder vast dat hij 10 weken voorwaardelijke celstraf aan zijn broek heeft voor liegen onder ede.

