75% van installatiebedrijven verwacht omzetdaling

Installatiebedrijven voelen nog geen acute pijn van de coronacrisis. Toch verwacht 75 procent in 2021 een omzetdaling. Wel denken steeds minder bedrijven een beroep te hoeven doen op NOW-steun.

Slecht najaar

Dat blijkt uit Quick Scan 4, een peiling van Techniek Nederland, onder haar eigen leden.In juni dacht 40 procent van de ondernemers nog dat zij de eerstvolgende twee maanden minimaal dezelfde omzet zouden draaien als in 2019. Dat percentage is gedaald naar 34 procent. Bijna de helft van de ondernemers verwacht in oktober en november omzetdalingen tot 20 procent. Een klein deel van de bedrijven (zo’n 3 procent) denkt dat de lagere omzet tot liquiditeitsproblemen leidt. Ongeveer één op de drie ondernemers houdt rekening met een sterke daling van de werkvoorraad.

Impact op werkgelegenheid

Naar verwachting gaat de coronacrisis ook banen kosten. Eén op de drie bedrijven heeft de afgelopen tijd de flexibele schil verkleind. De meeste installatiebedrijven houden hun vaste werknemers wél in dienst. Op dit moment denkt slechts 6 procent van de deelnemende ondernemers op korte termijn afscheid te moeten nemen van eigen personeel.

Coronaprotocol

De brancheorganisatie noemt de uitkomsten van het onderzoek zorgwekkend. In 18 procent van de bedrijven in de technieksector is minimaal 2,5 procent van de medewerkers afwezig in verband met corona-gerelateerde klachten. De respondenten geven aan dat het hier gaat om zieke of verkouden werknemers én om mensen die in quarantaine zijn, in afwachting van een test of een testresultaat. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, begrijpt dat de zorgen toenemen. ‘Tot nu toe konden de meeste werkzaamheden doorgaan dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Helaas zien we dat nu een kentering dreigt. Door de aangescherpte maatregelen vrezen veel bedrijven dat zij bij een aantal klanten geen of minder werkzaamheden kunnen uitvoeren.’

Minder noodsteun

Een kwart van de deelnemende ondernemers heeft te maken met werknemers die niet naar klanten willen of durven, zo blijkt uit de Quick Scan. Terpstra onderstreept het belang van het onder controle houden van de tweede golf van besmettingen, maar benadrukt dat ook nu de werkzaamheden kunnen doorgaan als iedereen zich aan de regels uit het protocol houdt. Uit de peiling blijkt dat steeds minder bedrijven verwachten daar gebruik van te moeten maken. Zo denkt 80 procent van de respondenten geen beroep te doen op één van de steunmaatregelen. Dit is een verbetering ten opzichte van juni.