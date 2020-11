‘Subsidie nodig voor stimuleren innovatie in het mkb’

Voor het stimuleren van procesinnovatie door mkb-bedrijven is een nieuwe regeling nodig. Daarnaast moet digitalisering in het mkb worden aangejaagd. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer, die deze week de begroting van het ministerie van Economische Zaken behandelt.

Concurrerend blijven

Procesinnovatie blijft in veel mkb-sectoren al jaren achter, stellen de ondernemersorganisaties. Door corona hebben bedrijven nu nauwelijks financiële buffers om te investeren, terwijl bedrijven, zeker in de maakindustrie, hun productiviteit moeten verhogen om concurrerend te blijven op de wereldmarkt. Het ministerie heeft eerder toegezegd om een brede stimuleringsregeling voor procesinnovatie op te zetten, maar daar nog geen uitvoering aangegeven. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen het ministerie op om dat nu wel te doen.

Niet naar buitenland

Zij wijzen er wel op dat voorkomen moet worden dat de productie die uit deze innovatie voortvloeit in het buitenland wordt uitbesteed. ‘Producenten moeten geen ruim baan krijgen om dat te doen. Productie en toekomstige innovaties moeten in Nederland blijven.’

Brief MKB-Nederland en VNO-NCW