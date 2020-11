De nieuwe PE-regeling is een grote stap vooruit, vindt accountantskantoor Deloitte. Als een van de Big Four schakelde dit kantoor al in 2019 om. ‘Het past beter bij het lerende karakter van de accountant.’

Niets zo veranderlijk als het accountancyvak. Er valt zoveel bij te houden op het gebied van regelgeving, automatisering, controlemethodieken en fraude. Permanente educatie is dan ook wettelijk geregeld. Tot nu toe verlangt de NBA dat accountants gemiddeld 40 uur per jaar besteden aan bijscholing. Maar dat verandert. Voortaan gaat het om het leerresultaat.

Relevante kennis

Bij accountantskantoor Deloitte juichen ze de nieuwe PE-regeling al vanaf het prille begin toe. In 2017 deed Deloitte mee aan een pilot. Sinds 2019 houden alle audit-professionals hun kennis up-to-date volgens de nieuwe PE-regeling. De ervaringen zijn ‘ontzettend positief’, zeggen Robert Hoosemans en Rosemary le Mair-Uljee. Beiden werken op het Professional Practice Department en houden zich bezig met accreditatie van auditprofessionals binnen Deloitte. ‘Het oude PE-model draaide om het behalen van punten (PE-uren). Het ging voorbij a

an de vraag wát er werd geleerd en hoe relevant dat was voor het individu’, legt Hoosemans uit. ‘Het nieuwe systeem is veel meer gericht op de toegevoegde waarde. De professional moet zichzelf afvragen op welke gebieden hij zich kan ontwikkelen en hoe hij dat kan realiseren. Veel doelgerichter dus.’

Wat ook een nadeel was: het oude systeem was te star. ‘Er werd geen rekening gehouden met de werkelijke werkzaamheden.’ Hoosemans kan daar een bijzonder verhaal over vertellen. ‘Ik ben opgeleid tot registeraccountant maar hou me tegenwoordig vooral bezig met interne opleidingen en stages. Zo maak ik interne lesprogramma’s gericht op auditors. Om te voldoen aan het puntencriterium in de oude regeling zou ik mijn eigen ontwikkelde lesprogramma ook moeten volgen. Dat voegt voor mij natuurlijk niets toe.’

Leren wordt leuker

Het nieuwe PE-systeem biedt meer vrijheid. Le Mair-Uljee: ‘Accountants moesten kiezen uit een vast aanbod aan classroom- en e-learningmodules. Andere leeractiviteiten telden niet mee. Dat is veranderd. Zelfstudie, learning on the job, intervisie, coaching of een externe opleiding: alles is mogelijk zolang het relevant is voor je ontwikkeling en het uitoefenen van jouw functie.’

Hoosemans en le Mair-Uljee zijn ervan overtuigd dat de nieuwe PE-regeling een positieve invloed zal hebben op de kwaliteit van de dienstverlening van Deloitte. ‘Elke accountant heeft zijn eigen specialisme. Zo’n specialist is veel gemotiveerder als hij zijn eigen leeractiviteiten mag kiezen. Dat maakt het leren uiteindelijk leuker.’

Leerdoelen: hoe concreter, hoe beter

Binnen Deloitte is le Mair-Uljee, samen met nog een collega, verantwoordelijk voor het monitoren van de PE-regeling. Voor 1 april moeten de auditprofessionals hun PE-plan hebben ingevuld. ‘Ze moeten daarin een aantal vragen beantwoorden, zoals Wat houdt mijn functie in? Wat wordt er van mij verwacht? Welke resultaten worden er van mij verlangd? Als ze daar goed bij stilstaan, achterhalen ze hun leerbehoefte en kunnen ze bedenken welke leeractiviteiten daarbij passen.’

Aanvankelijk vonden collega’s het lastig om de leerbehoefte te vertalen in leerdoelen. Le Mair-Uljee: ‘We hielpen die doelstellingen concreet te formuleren. De NBA heeft daar best wat richtlijnen voor. Hoe concreter je doelen zijn, hoe beter. De uiteindelijke leerresultaten moeten immers meetbaar zijn. Dankzij onze tips gaat het dit tweede jaar al veel beter.’

Hoosemans merkt op dat Deloitte-medewerkers het stramien van reflectie al wel kennen. Collega’s hebben immers hun eigen developmentplan. Elk jaar stellen zij zichzelf de vraag wat ze willen bereiken. Het nieuwe PE-stelsel sluit hier nu beter bij aan.’

Online PE-tool

Deloitte ontwikkelde een online PE-tool. Daarmee kunnen de Deloitte-collega’s makkelijk hun leerdoelen en activiteiten bijhouden. De tool is ook praktisch voor de organisatie. ‘In één oogopslag zien we hoe ver onze professionals zijn met invullen.’ Aan het eind van het jaar zullen na akkoordbevinding de PE-portfolio’s op compliant worden gezet.

Of de NBA al portfolio’s heeft opgevraagd, weten Hoosemans en Uljee niet. In het kader van de privacywetgeving vraagt de NBA de PE-portfolio’s rechtstreeks op bij een PE-plichtige professional. Le Mair-Uljee: ‘De NBA moet de leden dus zelf benaderen. Los van de controle door NBA, willen we zelf ook dat onze professionals “compliant” zijn. Kwaliteit is onze belangrijkste pijler.’

Wissel ervaringen uit

Terwijl accountants binnen Deloitte al aardig vertrouwd zijn met de nieuwe PE-regeling, maken MKB-accountants de stap komend jaar. Hoosemans en le Mair-Uljee hebben wel enkele tips. Le Mair-Uljee: ‘Als je het lastig vindt om leerdoelen te formuleren, praat er dan met vakgenoten over. Zo help je elkaar verder.’ Hoosemans realiseert zich dat de dienstverlening van de MKB-accountant breder is dan die van een auditprofessional bij Deloitte. ‘De MKB-accountant adviseert vaak ook de ondernemer over fiscale of bedrijfskundige vraagstukken. Vraag jezelf af hoe je cliënten nog beter van dienst kunt zijn. Hoe je in de toekomst relevant kunt blijven. Dankzij de nieuwe regeling is bijscholing een stuk aantrekkelijker.’

Dit artikel is ook verschenen in het online magazine van Accountancy Vanmorgen over het nieuwe PE-stelsel. Lees hier het gratis magazine.