44% van de ICT-projecten mislukt. Zo zorg je dat jouw ICT-project wél slaagt

Het belang van ICT bij accountantskantoren neemt fors toe. Accountants- administratie- en belastingadvieskantoren, die aangesloten zijn bij de NOAB en Fiscount, investeren massaal in ICT.

Dit kwam naar voren uit een onderzoek van NOAB/Fiscount. In totaal deden 377 kantoren hieraan mee. Uit het onderzoek blijkt dat de totale ICT-kosten van vorig jaar met 14% zijn gestegen Wanneer we hierop inzoomen, dan zien we dat advieskantoren vooral investeren in procesautomatisering via scan & herken en inboeken. Ruim driekwart van de kantoren hebben dit uitgerold bij hun klanten. In 2018 was dit nog 65%. Inmiddels maakt 84% van de kantoren gebruik van deze cloud software. Door alle ICT-investeringen is er een opkomst van succesvolle advieskantoren.

ICT-investeringen zijn onvermijdelijk

ICT-investeringen zijn onvermijdelijk om als kantoor in de toekomst nog bestaansrecht te hebben. De basis van het accountantswerk is het vastleggen en verzamelen van gegevens. Op welke manier dat moet gebeuren is wettelijk vastgelegd. Dit gedeelte is dan ook bij uitstek geschikt om te automatiseren. Want met behulp van software verwerk je gegevens snel en foutloos. Echter, met alleen het voeren van een foutloze administratie onderscheid je je niet meer. Je onderscheidt je door samen met de ondernemer te werken aan het financiële succes van diens onderneming. Dit kan alleen wanneer je actuele cijfers inzichtelijk hebt en de ondernemer adviseert bij toekomstige financiële beslissingen. Zo maak je echt het verschil voor de ondernemer. Software is tevens ook een belangrijke inkomstenbron. Het geld verdien je niet met basiswerk, maar met adviesdienstverlening. Daarom wil je je basiswerk zoveel mogelijk met software automatiseren. Accountants die massaal investeren in ICT hebben deze boodschap goed begrepen.

44% van de ICT-projecten mislukt

Een ICT-investering levert wat op, wanneer deze succesvol is geïmplementeerd in de organisatie. Hier zit nog een bottleneck. De accountant zelf is geen geboren ICT´er. Dit kan een grote valkuil zijn om implementatie van nieuwe software tot een succes te maken. Uit onderzoek van (De Standisch Group) blijkt namelijk dat maar slechts 7% van ICT-projecten succesvol eindigt. 49% van de ICT-projecten zijn betwist en 44% van de ICT-projecten mislukt. Projecten worden ingedeeld in drie categorieën.Een succesvol project voldoet aan de vooropgestelde eisen voldoet. Betwiste projecten voldoen niet aan de geformuleerde verplichtingen. Die zijn te laat opgeleverd, hebben teveel geld gekost of bevatten niet de juiste oplevering. Mislukte projecten zijn projecten die nooit gestart zijn of halverwege zijn gestopt. Maar wat is dan de reden waarom ICT-projecten mislukken?

Faal- en succesfactoren ICT-projecten

Uit onderzoek van KU Leuven blijkt dat ICT-projecten falen wanneer een team zich niet volledig inzet of goed samenwerkt, er onduidelijke communicatie is, door oppervlakkig vooronderzoek, het ontbreken van bevoegde personen en ten slotte door een gebrek aan eigenaarschap. Deze factoren leiden eerder tot betwiste of mislukte projecten. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat één van de belangrijkste succesfactoren gebruikersbetrokkenheid is. Dit betekent dat de gebruiker, in dit geval de medewerkers volledig betrokken en up-to-date moeten zijn bij de nieuwe manier van werken. Ondanks dat het project verder aan alle kaders voldoet, kan het project alsnog mislukken als het niet voldoet aan de voorwaarden van gebruikers. Voor accountantskantoren zijn dit de medewerkers. Belangrijk dus om vanaf dag één je medewerkers te betrekken bij implementatie van nieuwe software binnen jouw organisatie.

Dus ben jij bereid om te investeren in ICT? Zorg dan in ieder geval dat je gebruikersbetrokkenheid creëert. Dit verhoogt de slagingskans van de implementatie van nieuwe software binnen jouw accountantskantoor. Conclusie? Jouw investering is geen weggegooid geld.

