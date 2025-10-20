Toezichthouders vinden financiële sector te afhankelijk van niet-Europese IT

Bedrijven in de financiële sector zijn steeds meer afhankelijk van IT-leveranciers van buiten Europa. De risico’s die dat met zich meebrengt, baren de AFM en DNB zorgen.

Beide toezichthouders waarschuwen in een gezamenlijk rapport dat de afhankelijkheid kan leiden tot concentratie- en systeemrisico’s, waardoor verstoringen bij één leverancier grote delen van de sector kunnen raken. Ze zien daarvoor twee oplossingen: financiële instellingen digitaal weerbaarder maken en werken aan Europese digitale autonomie.

Veel partijen bij dezelfde leverancier

Bedrijven besteden kritieke processen vaak uit aan externe leveranciers, waaronder clouddienstverleners, softwareaanbieders en leveranciers van AI-modellen. “Door recente geopolitieke ontwikkelingen worden de risico’s van deze digitale afhankelijkheid urgenter.” Zeker omdat instellingen vaak gebruikmaken van dezelfde aanbieders en infrastructuren, zodat storingen en cyberincidenten bij IT-dienstverleners meteen meerdere bedrijven treffen. “De stabiliteit van het financiële stelsel wordt zo mede afhankelijk van de robuustheid van deze externe leveranciers.”

Misbruik voor sancties

AFM en DNB zien daarbij steeds meer politieke risico’s: “In het huidige gure geopolitieke klimaat bestaat het risico dat statelijke actoren deze afhankelijkheid van digitale dienstverlening misbruiken als politiek pressiemiddel of instrument in een handelsconflict. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin essentiële IT-dienstverlening door sancties plotseling wordt stopgezet, of aan een hybride aanval waarbij cyberaanvallen en fysieke schade aan infrastructuur leiden tot de verstoring van kritieke en vitale processen.”

Financiële instellingen zijn zich bewust van deze risico’s, maar voorzitter toezicht Steven Maijoor (DNB) vindt meer actie nodig: “Zonder Europese digitale alternatieven blijft de sector kwetsbaar voor geopolitieke spanningen.” De AFM en DNB roepen instellingen sowieso op zich actief voor te bereiden op “disruptieve scenario’s”. “Hierbij kunnen instellingen samenwerken met IT-leveranciers, autoriteiten en andere instellingen voor het ontwikkelen van dreigingsscenario’s, het uitwisselen van informatie over concrete dreigingen en aanvallen en het uitvoeren van ketentests. Ook is het van belang dat instellingen kunnen uitleggen welke keuzes ze hebben gemaakt om te waarborgen dat hun data soeverein en veilig zijn.”

Beter innovatieklimaat

Op de lange termijn moeten er volwaardige Europese alternatieven worden ontwikkeld voor de huidige niet-Europese IT-giganten. “Daarvoor is het belangrijk om te werken aan een sterker innovatie- en investeringsklimaat voor Europese techbedrijven.”