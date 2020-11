Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt tot boven de 65

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan is vorig jaar gestegen tot boven de 65 jaar. In de specialistische zakelijke dienstverlening ligt de pensioenleeftijd hoger dan gemiddeld, blijkt uit CBS-cijfers.

De gemiddelde leeftijd van pensionerende werknemers is vorig jaar met vier maanden toegenomen tot 65 jaar en 1 maand. Steeds minder mensen gaan voor hun 65e met pensioen, meldt het CBS. Tot aan 2006 lag de gemiddelde leeftijd waarop werknemers stopten met werken nog rond de 61 jaar. De grootste groep (43%) stopt op zijn 66e. Desondanks was in 2019 nog altijd een derde van de nieuw gepensioneerde werknemers jonger dan 65 jaar. Dat is wel fors lager dan in 2006, toen nog 88% voor zijn 65e stopte met werken. Van alle 55- tot 65-jarigen was vorig jaar 5% met pensioen.

Accountant gaat iets later met pensioen

In de specialistische zakelijke dienstverlening, waar accountants, notarissen en advocaten toe behoren, ligt de gemiddelde pensioenleeftijd op 65,4 jaar, hoger dan bij andere beroepsgroepen. In 2018 was de gemiddelde pensioenleeftijd nog 65,0 jaar.

Helft 45-plussers wil langer door met minder uren

Bij de oudere werknemers is de ambitie om lang door te werken niet groot: werknemers van 45 tot 65 jaar willen gemiddeld tot een leeftijd van 64,5 jaar blijven werken. In deze leeftijdscategorie zou de helft wel langer willen doorwerken, als dat kan met minder uren of dagen per week. Nog eens 24% wil wel tot een hogere leeftijd doorwerken wanneer stoppen financieel onaantrekkelijker zou worden, of wanneer zij lichter werk zouden kunnen doen. Overigens heeft van de 45- tot 55-jarigen 34% nog geen idee tot wanneer zij willen werken. Bij de 55- tot 65-jarigen is dat 24%.

De cijfers komen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 58.000 werknemers van 15 tot 75 jaar.

Bron: CBS