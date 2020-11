Vraag naar controllers veert weer op

Controllers waren eventjes uit de gratie op de arbeidsmarkt, maar zijn inmiddels weer gewild. De vraag was in oktober zelfs groter dan 12 maanden eerder, ziet recruiter Robert Walters.

De coronacrisis leek controllers sterk in de greep te hebben: in maart, april en mei zakte de vraag naar deze professionals sterk in. Vanaf juni zette het herstel in en inmiddels is de vraag zelfs groter dan in dezelfde periode vorig jaar. ‘Vanaf juni zagen we dat een steeds groter deel van de procedures die ‘on hold’ waren gezet, weer werden opgepakt. Sinds september zien we een sterk stijgende lijn, in interimopdrachten en vooral in vaste vacatures’, zegt Rob Steur, specialist in de bemiddeling van finance-professionals.

Financial controller crisisbestendig

In oktober was de vraag naar financial controllers (504 vacatures) en business controllers (237 vacatures) weer op het niveau van januari. Ten opzichte van oktober vorig jaar was de vraag 8% groter. Ondanks de dip is volgens Steur met name de financial controller niet crisisgevoelig. De vraag daalde in het voorjaar met slechts 5%. ‘Juist in een periode van extreme onzekerheid is het voor bedrijven essentieel om elke euro te kunnen verantwoorden. Hoe staat het met de cashflow, welke kosten komen eraan en waar kunnen we besparen? Om dat exact in kaart te brengen heb je goede financial controllers nodig.’

Business controller heeft de toekomst

De vraag naar business controller daalde met 14% tussen maart en augustus. Maar ook deze groep hoeft zich volgends Steur geen zorgen te maken. ‘Bedrijven willen in beeld krijgen wat het ‘nieuwe normaal’ is. Welke omzet is er te verwachten en hoeveel kosten kunnen daartegenover staan zonder dat er verlies gedraaid wordt? Daar zijn business controllers voor nodig.’ Tussen 2008 en 2015 bleek ook dat forecasting een veel gevraagde vaardigheid was. ‘Sindsdien waren veel organisaties druk bezig met bijvoorbeeld Power BI, AI en Data Analytics. De komende periode zal deze ontwikkeling in een stroomversnelling komen. Bij kleinere bedrijven staan dat soort zaken vaak wat meer in de kinderschoenen, maar ook daar is het nu keihard nodig om die voorspellende waarde uit je cijfers te krijgen. Waar in kleine organisaties de forecasting er eerst ‘bij werd gedaan’ door de finance manager, zullen zij ook vaker op zoek gaan naar specialisten. Daarbij zijn register controllers de populairste kandidaten.’

Diplomatieke vaardigheden trainen

Volgens Steur kunnen controllers nog wel wat aan hun PR doen. CFO’s zien de controller nog niet vaak als business partner. ‘Juist nu moet je als business controller je board strategisch kunnen adviseren. Om te beginnen moet je daarvoor natuurlijk goed snappen hoe de business in elkaar zit, en welke aspecten van het financiële plaatje essentieel zijn. Maar een goed verhaal alleen is niet genoeg, je moet het ook overtuigend kunnen presenteren. Daarvoor zijn soms wat diplomatieke vaardigheden nodig.’