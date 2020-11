Alfaversie RGS Taxonomie 3.3. gepubliceerd

De Beheergroep RGS heeft de alfaversie van de RGS Taxonomie 3.3 vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen de alfaversie RGS 3.3 en de rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT14 en NT15) en de Financieren Taxonomie (FT15).

Niet volgens planning

Het aantal entry points waarvoor de RGS Taxonomie 3.3 koppelingen bevat is ten opzichte van de vorige versie flink uitgebreid. Voor RGS 3.2 zijn er 20 entry points opgenomen, terwijl de huidige 3.3 versie er 38 bevat. Dit is ook de reden dat de oplevering niet volgens de planning heeft plaatsgevonden. Een aantal nieuwe entry points (de Prospectieve informatie voor woningcorporaties) zijn nog gebaseerd op NT14. De tooling bleek in eerste instantie niet om te kunnen gaan met twee verschillende taxonomieversies, waardoor er vertraging in de oplevering is opgelopen.

Reageren op deze versie

De consultatie op deze alfaversie loopt tot 16 december 2020. Je kunt reageren op de consultatie via dit contactformulier.

Alfaversie downloaden:

Bekijk de Alfaversie RGS taxonomie 3.3.a, samen met een toelichting.