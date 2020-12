MTH verhuist terug naar Amersfoort

Na zeventien jaar keert MTH Accountants & Adviseurs terug van Hoevelaken naar Amersfoort. Een van de redenen is een kortere afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoevelakense jaren

MTH heeft zeventien vestigingen in midden- en oost-Nederland. Het hoofdkantoor staat in Emmeloord. Zeventien jaar geleden verruilde het kantoor in Amersfoort de stad voor een pand in Hoevelaken. Dit kwam omdat het toen fuseerde met Van Eijs Accountants. Nu wordt dus weer de omgekeerde weg afgelegd. MTH neemt zijn intrek in het gewezen pand van Schuitema, pal aan de A1, op kantorenpark De Hoef.

Centrale ligging

Belangrijke motieven voor de terugkeer zijn de centrale ligging en goede bereikbaarheid van het nieuwe onderkomen, maar ook het goede opleidingsniveau in Amersfoort. In het Algemeen Dagblad zegt directeur Arie Lengkeek: ‘Er is veel jong talent voor handen. Als bedrijf zijn we daar voortdurend naar op zoek. De stad kent ook een goede aansluiting van haar onderwijs op de arbeidsmarkt.’ In het voormalige Schuitema-complex aan de Databankweg komen de accountants vanaf 7 december te werken op één verdieping, waarmee nog een voordeel van de overstap is genoemd. Lengkeek: ‘Het gebouw biedt die ruimte en we maken er graag gebruik van. Het werken op één vloer bevordert volgens ons de onderlinge samenwerking.’