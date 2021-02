RvB met digitale kennis presteert beter

Uit Amerikaans onderzoek blijkt opnieuw dat bedrijven met een raad van bestuur die digitaal onderlegd is, significant beter presteert. Maar in Nederland is digitalisering in de board nog niet echt top of mind.

Meer omzet en winst

Het Amerikaanse onderzoek analyseerde de bio’s van zo’n 40.000 bestuurders bij duizenden beursgenoteerde bedrijven, met als conclusie dat er een duidelijk verband bestaat tussen digitale kennis op directieniveau en financiële prestaties van de onderneming. Organisaties met ten minste drie digitaal onderlegde bestuursleden presteren beter dan hun concurrenten. Zij weten 17% hogere winstmarges en een 38% hogere omzetgroei neer te zetten, en behalen een 34% hoger rendement en een 34% hogere marktkapitalisatie. Het onderzoek bevestigt eerdere onderzoeken en de uitkomsten zijn logisch verklaarbaar: digitaal is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de bedrijfsstrategie en de dagelijkse gang van zaken. Het is een belangrijke factor voor nieuwe verdienmodellen, efficiënte processen, real-time stuurinformatie en een randvoorwaarde voor het realiseren van een onderscheidende klantervaring.

CIO benoemen

Een van de aanbevelingen is een Chief Information Officer (CIO) of Chief Technology Officer (CTO) binnen de bestuurskamer te benoemen. Voor de andere bestuurders betekent dit dat ze de verschillende aspecten van ‘digital’ onder de knie dienen te krijgen. Om te beginnen moeten bestuurders persoonlijk ervaren welke invloed technologie en data zullen hebben op de manier waarop hun bedrijf de komende 10 jaar kan opereren en groeien. Ten tweede moeten ze beseffen dat technologie geen ‘enabler’ meer is, maar een ‘strategic driver’. Dit betekent dat bestuurders strategische initiatieven en experimenten moeten stimuleren rondom kunstmatige intelligentie (AI), data analytics, Internet of Things (IoT), schaalbare digitale platforms en automatisering van processen. Op die manier kunnen ze de klantervaring verbeteren, nieuwe omzetstromen ontwikkelen en de operatie efficiënter maken. Tijdig beseffen hoe het eigen producten en -dienstenaanbod door digitale concurrenten mogelijk verstoord kan worden is een ander punt van aandacht. Tot slot is het vooral voor de CEO en CFO belangrijk om te beschikken over ‘een inspirerend en richtinggevend verhaal om digitaal denken te integreren in het ontwikkelen van new business en het optimaliseren van bestaande business’, zegt Marcel de Jongh, Associate Director bij Protiviti, het bedrijf dat het onderzoek uitvoerde.

Kennis beperkt

Uit een onderzoek onder de top van het Nederlandse bedrijfsleven, uitgevoerd in opdracht van brancheorganisatie Nederland ICT, bleek twee jaar geleden nog hoe mager de digitale kennis in de Nederlandse bestuurskamer toen nog was. Slechts een derde had een beeld van de impact van de digitale transformatie op hun organisatie. En hoewel een ruime meerderheid van bestuurders aangeeft dat ict erg belangrijk is voor hun organisatie, blijkt digitalisering vrijwel niet op strategisch niveau te worden behandeld. Uit het onderzoek bleek toen dat een ruime meerderheid afhankelijk was van externe expertise op het gebied van digitalisering en dat bijna driekwart van de bestuurders zich zorgen maakte over het kennisniveau binnen de organisatie. De meeste aandacht ging uit naar security-issues.

