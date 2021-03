PEILSTOK | Trend 4: Administratieve werkzaamheden blijven de kern

De meerderheid van de respondenten aan de AV Peilstok rekent op omzetgroei. Maar welke activiteiten moeten dit jaar meer omzet voortbrengen? Meeste omzetgroei met reguliere administratieve werkzaamheden. Uit het onderzoek blijkt dat zij de meeste groei verwachten te boeken met reguliere administratieve werkzaamheden, zoals boekhouden, het verzorgen van BTW-, IB- en VpB-aangiften, deponeringen bij het Handelsregister en algemeen fiscaal advies. Meer dan de helft van de respondenten (55 procent) verwacht in die activiteiten dit jaar meer omzet te genereren. Ook omzetgroei met aanvullende adviezen Ook met aanvullende adviezen rekenen de deelnemers op omzetgroei. Accountants en administrateurs rekenen op groei met bedrijfseconomische (40 procent), fiscaal-juridische (37 procent) en bedrijfskundig adviezen (25 procent). Bijna een kwart (24 procent) van de respondenten anticipeert op groei van de opbrengsten die zij met het doen van audits behalen. Minder deelnemers rekenen op groei in salaris-, HR- of subsidieadvieswerkzaamheden.

Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021

De Accountancy Vanmorgen Peilstok is in januari 2021 gehouden. Aan de enquête deden 156 respondenten mee, uit zowel accountants- als administratiekantoren.