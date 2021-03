Personalia | Rozemarijn Bloemendal corporate Partner Deloitte Legal

Rozemarijn Bloemendal (1975) is per 1 maart in dienst getreden bij Deloitte als corporate partner bij Deloitte Legal.

Rozemarijn was daarvoor Head of Legal van KLM N.V., meldt Deloitte. Zij is een ervaren professional, adviseur en manager. Ze begon haar carrière in 1999 bij advocatenkantoor Van Doorne N.V. om in 2007 over de stappen naar KLM. Rozemarijn adviseerde daar de Raad van Bestuur en het management, altijd vanuit een multidisciplinaire setting. Zij heeft ruime ervaring in het ondernemingsrecht en (groeps) governance, holdings & joint ventures, (internationale) M&A en corporate finance.

Samen met John Paans, die per 1 februari is gestart bij Deloitte, leidt Rozemarijn het corporate team van Deloitte Legal in Nederland.