Crowe Foederer breidt uit met een China Desk

Crowe Foederer start met een China Desk en heeft daarvoor China-expert Jin Chen aangetrokken, die partner transfer pricing wordt. Met de China Desk breidt het accountantskantoor haar dienstverlening uit voor Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in China en vice versa.

‘We zien een toenemend aantal, vooral grote, bedrijven vanuit China die vestigingen openen in Nederland’, licht lid van de Raad van Bestuur Hugo Everaerd de stap toe. ‘Daarnaast blijft met name het grotere Nederlandse MKB op zoek naar kansen die de Chinese markt biedt. Het nieuwe handelsverdrag tussen de EU en China zal deze tendens alleen maar versterken.’

De China Desk zal de verdere uitbouw van de internationale praktijk van het kantoor versnellen, zowel inbound als outbound. Behalve de uitgebreide kennis op het gebied van transfer pricing, is het doel om een multidisciplinair, specialistisch team op te zetten dat vloeiend Mandarijn, Engels en Nederlands spreekt. Op deze manier zal de China Desk van Crowe Foederer haar Chinese en Nederlandse klanten op een ‘one-stop-shop’ manier kunnen adviseren. Hiervoor staat ook het uitgebreide internationale netwerk van Crowe ter beschikking met een stevige footprint in Azië.

Jin Chen

Jin Chen is geboren in China en opgegroeid in Nederland. Ze is de meest ervaren transfer pricing specialist in Nederland die vloeiend Mandarijn, Engels en Nederlands spreekt. Ze is afgestudeerd (fiscaal recht) aan de Universiteit van Leiden en startte haar carrière als transfer pricing specialist bij PwC. Vervolgens was zij (mede)oprichtster van de transfer pricing praktijk en de Dutch China Desk van Grant Thornton Nederland. Ze is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de International Fiscal Association. Momenteel is ze parttime bezig met een PhD kandidaatschap aan de universiteit van Maastricht.