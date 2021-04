EY waarschuwt NAM over ‘vage rekeningen’

EY dreigt de jaarrekening van de NAM niet goed te keuren als het gasbedrijf niet inzichtelijk maakt wat er met het geld gebeurt dat op de rekening van het Rijk wordt gestort. De overheid gebruikt het NAM-geld om bevingsschade te vergoeden.

Vage rekeningen

De NAM maakt jaarlijks geld over op de rekening van het Rijk zonder dat Den Haag gespecificeerde nota’s stuurt. Accountant EY accepteert dat niet langer en wil zekerheid over wat er met het geld gebeurt. ‘Als we die volgend jaar niet bieden, lopen we de kans dat de accountant onze financiële stukken afkeurt. Met de huidige gang van zaken komen we dan niet meer weg’, aldus NAM-directeur Johan Atema in de krant.

Schadeherstel

De NAM verzoekt het Rijk naar eigen zeggen al tijden tevergeefs om gespecificeerde rekeningen. Atema legt uit dat het geld lange tijd zonder deugdelijke financiële verantwoording is overgemaakt omdat de NAM vindt ‘dat de Groningers niet de dupe mogen zijn van administratief gedoe’. De directeur noemt het bijzonder ‘dat je als bedrijf de ene rekening na de andere krijgt zonder een gespecificeerde toelichting’. Daarom wil Atema alsnog met terugwerkende kracht tekst en uitleg over waar het geld precies aan is besteed. ‘Geheel volgens afspraak maken we geld over voor schadeherstel en versterking van huizen en gebouwen. Andere zaken kunnen niet worden doorbelast.’ Met duizend schademeldingen per week ziet het er nog niet naar uit dat er minder geld wordt geclaimd. ‘We willen niet voor schade betalen die geen bevingsschade is.’

Slecht resultaat

Het ministerie gaat niet in op de vraag of de rekeningen uitvoerig genoeg zijn om dit te kunnen bepalen. ‘Wij weten niet of we dit in de media willen hebben’, zegt een woordvoerder van het ministerie van EZK tegen Dagblad van het Noorden. NAM-directeur Atema zegt dat zijn bedrijf ondanks het historisch gezien slechtste jaarresultaat (315 miljoen euro verlies in 2020), zal blijven betalen voor het herstel van het aardbevingsgebied in Groningen.

Bron: Dagblad van het Noorden