‘Accountant moet bewijzen dat Noordwijk eigen pand heeft gekocht’

Voor 1,2 miljoen euro heeft de gemeente Noordwijk het voormalige politiebureau gekocht. Maar volgens het Kadaster was de gemeente al eigenaar van het pand. Een externe accountant moet uitsluitsel geven.

Politiewet 1993

Bij de invoering van de Politiewet in 1993 gingen alle politiebureaus over van gemeenten naar de politiediensten zelf. Ook het politiebureau aan de Duinwetering in Noordwijk zou, volgens een brief in het Noordwijkse gemeentearchief, voor bijna 970.000 gulden (440.000 euro) in handen zijn gekomen van de politie. Het vreemde is dat elk bewijs van het nakomen van die afspraak ontbreekt. De overdracht is niet via een notaris gegaan, een bewijs van overdracht ontbreekt, maar ook een afschrift van de betaling. Het pand staat nog steeds op naam van de gemeente. Nog vreemder is dat de gemeente het object onlangs voor 1,2 miljoen euro heeft ‘teruggekocht’ van de politie, omgerekend 30 euro per inwoner.

‘Gunstige deal’

Een lokale partij vindt dat een externe accountant moet uitzoeken hoe het precies zit. Van de verantwoordelijk wethouder en loco-burgemeester hoeft dat echter niet. Hij spreekt nog altijd van ‘een gunstige deal’. „Het is ontzettend frustrerend dat we de exacte geschiedenis niet kunnen achterhalen. Maar we moeten wel verder en zijn het onderling eens geworden voor een gunstige prijs voor de gemeente. Dat gebouw hebben we nodig voor huisvestiging van gemeentediensten en voor verhuur aan de politie zodat we waarborgen dat ze goed bereikbaar blijft voor de bevolking.” Hij krijgt de steun van de meerderheid van gemeenteraad van Noordwijk die instemde met 1,2 miljoen euro voor de aankoop, plus 1,3 miljoen voor investeringen in het pand. Er komen gemeentediensten in en de politie huurt een klein deel terug.

Bron: de Telegraaf.