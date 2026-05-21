Van fraude verdachte accountant stapt toch uit de raad

Riemeijer (51) was lijsttrekker van het lokale CDA in het Groningse Westerkwartier. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam naar buiten dat Riemeijer gaan Verklaring Omtrent Gedrag had kunnen laten zien. Dat komt omdat tegen hem een gerechtelijk onderzoek loopt. Als accountant zou hij hebben gesjoemeld met coronagelden.

Voorkeursstemmen

Riemeijer kondigde eerst aan van een zetel af te zien, maar kwam daar een week na de verkiezingen op terug. Het CDA wilde hem echter niet meer hebben en dus richtte hij zijn eigen partij op: Hart voor Westerkwartier. Hij stond echter nog wel als fractievoorzitter van het CDA op het stembiljet. De 831 stemmen die hij kreeg, beschouwde Riemeijer als voorkeursstemmen, waarop hij besloot zijn zetel te houden en voor zijn eigen, nieuwe partij in de raad te gaan zitten. Het CDA ging hierdoor van 3 naar 2 raadszetels en dreigde een wethouderspost mis te lopen.

Verzwegen

Het CDA verweet Riemeijer dat hij geen openheid van zaken had gegeven over het gerechtelijk onderzoek dat tegen hem loopt. Maar Riemeijer vond dat niet vreemd, vertelde hij in een interview. “Ik heb dit niet bewust verzwegen. In de accountantswereld kijkt niemand er van op dat je wel eens wordt gedagvaard. Je tekent accountantsverklaringen ervan uitgaande dat je opdrachtgever juiste informatie verstrekt. Checken bij een bank gaat niet vanwege privacyregels.”

In een persbericht maakt Riemeijer nu bekend dat hij op 27 mei, tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad, zijn ontslag zal indienen. “Dit besluit is mij niet licht gevallen”, laat hij weten. “De afgelopen periode heeft veel van mij gevraagd. Ik voel dat het nu tijd is om eerst weer rust, focus en balans terug te vinden.” In een telefonische toelichting zegt Riemeijer tegen Dagblad van het Noorden dat er persoonlijke omstandigheden hebben meegespeeld in zijn besluit.

Het fraudeonderzoek tegen Riemeijer loopt nog.

Bron: Dagblad van het Noorden