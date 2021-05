Misschien heeft u klanten die er ervaring mee hebben: een zieke medewerker bij wie er maar geen schot in het herstel lijkt te zitten. Het kan een werkgever flink wat zorgen geven. In dat geval kan een interventie uitkomst bieden.

Een interventie kan helpen om de verzuimduur te verkorten of kan zelfs voorkomen dat een medewerker uitvalt. Met een interventie kan de terugkeer naar het werk (re-integratie) bevorderd worden.

Wat is een interventie?

Een interventie is een intensieve begeleiding om bij verzuim de terugkeer naar het werk te bevorderen. Of om te voorkomen dat een medewerker uitvalt. Bij een interventie wordt een externe partij betrokken die helpt de situatie te veranderen. Door gericht interventies in te zetten kan een werkgever verzuim verkorten en voorkomen. Als verzekeraar en verzuimspecialist werkt Sazas nauw samen met interventiebureaus die deze intensieve begeleidingstrajecten uitvoeren en de kwaliteit hiervan bewaken.

Interventies inzetten bij (langdurig) verzuim

Als er sprake is van (langdurig) verzuim kan een interventie helpen om zaken te versnellen. Soms kan een interventie al heel snel na een ziekmelding worden ingezet. Het inzetten van een interventie kan ook als er sprake is van langdurig verzuim. Samen met een bedrijfsarts wordt met de medewerker gekeken naar de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Hierbij kijkt de bedrijfsarts naar wat de medewerker nodig heeft. De inzet van een interventie kan hierin een advies zijn.

Soorten interventies

Er zijn verschillende soorten interventies die, afhankelijk van de situatie, worden ingezet. Bijvoorbeeld coaching bij psychische klachten, werkplekonderzoeken bij fysieke klachten en mediation bij conflicten op de werkvloer.

Interventies zijn onderverdeeld in het eerste en tweede spoor. Binnen het eerste spoor zijn interventies vooral gericht om terugkeer naar het eigen werk te bevorderen. Lukt dat niet, dan kan er een arbeidsdeskundig onderzoek gedaan worden om te kijken of het nog mogelijk is om terug te keren naar het eigen werk. Als dat niet mogelijk is, dan kan er ingezet worden op interventies binnen het tweede spoor. Het tweede spoor is gericht op begeleiding naar ander werk bij de eigen werkgever of een andere werkgever.

Eerste spoor

Mentaal

Coaching bij psychische klachten

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Fysiek

Revalidatietraject

Trainingstrajecten (trainingen op de werkvloer)

Expertises (specialistische onderzoeken wanneer een diagnose uit de reguliere zorg onduidelijk blijft).

Mediation

Conflictbemiddeling (gesprekken gericht op de arbeidsrelatie)

Exit mediation (in goed overleg beëindiging van het arbeidscontract)

Tweede spoor

Bemiddelingstrajecten voor begeleiding naar ander werk

Opleidingen en trainingen (indien noodzakelijk)

Rechten en plichten van de werkgever bij re-integratie

Van een werkgever wordt verwacht dat hij of zij een een actieve rol speelt als het gaat om re-integratie van een zieke medewerker. Een interventie kan bijdragen aan spoediger herstel van een zieke medewerker. Door interventies in te zetten helpt een werkgever mee aan het herstel en de re-integratie van een zieke medewerker. Dit draagt bij aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter die een werkgever heeft. Uw klant dient er namelijk alles aan te doen om een zieke medewerker zo snel mogelijk te re-integreren. Hier is uw klant op grond van wetgeving eindverantwoordelijk voor. Ook als de zieke medewerker niet actief meewerkt.

Arbodienstverlening

Stel: een van uw klanten heeft naast een verzuimverzekering ook een arbodienstverlening geregeld bij Sazas. Dan nemen wij alle verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement waarvoor uw klant verantwoordelijk is uit handen. Bovendien kan uw klant gebruikmaken van onze preventieve dienstverlening. Interventies zijn hier onderdeel van.

Vergoeding van interventies

Sazas vergoedt bovengemiddeld veel interventies. Bij afname van ons arbopakket Compleet vergoeden wij in de meeste gevallen de door onze ketenpartners geadviseerde interventies voor 100%. Bij de inzet van interventies kijken we verder dan de kosten. Het gezamenlijk belang van uw klant en zijn of haar medewerker telt ook mee.

De kosten van een door ons betaalde interventie of een combinatie van meerdere interventies kunnen variëren van € 500,- tot € 10.000,-. Wij zijn niet voor niets dé verzuimspecialist, dus een werkgever mag op ons rekenen als er echt iets aan de hand is. Wij maken ons sterk voor een gezond bedrijf met vitale medewerkers.

De voordelen van Sazas als verzuimspecialist:

interventies op maat;

bovengemiddeld veel vergoedingen;

inzet bij het 1e en 2e spoor.

Voorkomen is beter dan genezen

Door effectieve inzet van interventies, kan (langdurig) verzuim voorkomen worden. Op lange termijn kunnen interventies veel geld besparen voor uw klanten doordat er minder verzuim is. Ons advies richting werkgevers: ga met elkaar in gesprek, signaleer op tijd wanneer u merkt dat het niet goed gaat met een medewerker. Grijp op tijd in, zodat uitval voorkomen kan worden. Soms is een kleine aanpassing op de werkplek al genoeg. Een werkgever kan ook zonder tussenkomst van een bedrijfsarts een werkplekonderzoek laten doen. En samen met een medewerker kijken naar een passende oplossing is ook een optie. Uiteindelijk wil iedere werkgever dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Een fijne werkomgeving met een gezonde werkdruk en een goed ingerichte werkplek dragen hieraan bij.

Bron: Sazas

