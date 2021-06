AFAS Software wint prijs voor goed werkgeverschap

AFAS Software is uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland bij de verkiezingen van Great Place To Work Nederland. Het softwarebedrijf uit Leusden eist in de categorie ‘Large workplace’ de eerste plek op.

Great Place to Work Nederland onderzoekt trots, plezier binnen organisaties en in hoeverre medewerkers hun organisatie vertrouwen. Op basis van de antwoorden van medewerkers op een vragenlijst van zestig stellingen en de evaluatie van het werkgeversbeleid, doet een organisatie mee voor de lijst. In de categorie Large (250 medewerkers of meer) zijn er zestien organisaties door de certificering gekomen en hebben uiteindelijk zeven organisaties gestreden om de titel ‘Best Workplace’.

Reactie Afas

Britt Breure, HR Directeur bij AFAS: “Sinds jaar en dag is een extreme focus op het geluk van onze medewerkers hier topprioriteit. Om nu het predicaat ‘beste werkgever’ te krijgen is echt een prachtige waardering. Het is ook een belangrijk signaal dat het vasthouden aan onze cultuur en het ontplooien van initiatieven om werkgeluk te bevorderen werkt. Vooral het feit dat Great Place to Work ook kijkt of we voor alle groepen medewerkers een goede werkgever zijn, doet ons goed.”