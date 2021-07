Duidelijke en transparante thuiswerkregeling van belang

Met een thuiswerkregeling geeft de werkgever duidelijkheid voor de werknemers. Welke afspraken leg je hierin vast?

Het overheidsadvies om tijdens corona zoveel mogelijk thuis te werken, blijkt voor veel werkgevers en thuiswerkers goed te hebben uitgepakt. De wens van veel werkgevers is dan ook om het thuiswerkbeleid goed vast te leggen voor nu en in de toekomst. Hoe kun je dit het beste aanpakken?

Om discussies en onduidelijkheid te vermijden, is een heldere thuiswerkregeling van groot belang.

Een thuiswerkregeling geeft duidelijkheid voor de werknemers. Hiernaast biedt een thuiswerkregeling de werkgever de kans om arbeidsvoorwaarden, zoals reiskosten of een leaseregeling, toekomstbestendig te maken.

Afspraken

In een thuiswerkregeling kunnen onder meer afspraken worden vastgelegd over:

de wijze waarop er thuis moet worden gewerkt (inclusief eventuele controles hierop);

de duur van het thuiswerken (structureel, incidenteel of op tijdelijke basis);

de situaties op basis waarvan het recht op thuiswerken bestaat, maar anderzijds ook kan worden beëindigd, en;

het recht op/verval van eventuele kostenvergoedingen.

Zeker wanneer thuiswerken van tijdelijke aard is, is het van belang dit goed vast te leggen. Zo voorkom je dat hier ongewenste rechten aan kunnen worden ontleend.

Arbowetgeving

In de thuiswerkregeling kunnen ook afspraken worden vastgelegd over de verplichtingen op grond van de arbowetgeving. Ook al werkt een werknemer thuis, toch heeft de werkgever nog steeds de plicht om ervoor te zorgen dat de werknemer veilig en gezond kan werken. Dit betekent dat de werkgever erop moet toezien dat de werknemer onder meer een goed bureau, een goede bureaustoel en de juiste apparatuur tot zijn beschikking heeft. De kosten daarvoor komen in principe voor rekening van de werkgever.

Bron: BDO.nl